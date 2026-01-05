Millî Eğitim Bakanlığı, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli doğrultusunda hayata geçirilen 'Haberimiz Olsun' projesine ilişkin paylaşımda bulundu.

Bakanlığın paylaşımında; öğretmenlerin kılavuzluğunda öğrencileri merkeze alan, beceri ve değer temelli bütüncül bir eğitim anlayışının benimsendiği vurgulandı. Bu anlayışla öğrencilerin bilgiye doğru ve güvenilir kaynaklardan ulaşabilen, edindiği bilgileri sorgulayan, ayırt eden ve ahlaki kurallar çerçevesinde kullanan bireyler olarak yetişmelerinin hedeflendiği ifade edildi.

Paylaşımda, öğrencilerin geleneksel medya ve dijital ortamlarda karşılaştıkları içerikleri bilgi ve medya/sosyal medya okuryazarlığı kapsamında eleştirel bakış açısıyla değerlendirebilmelerinin, doğru bilgiyi yayma sorumluluğu taşımalarının ve iletişimlerinde hakkaniyetli, saygılı ve sorumlu bir tutum sergilemelerinin önemine dikkat çekildi.

Ayrıca öğrencilerin akademik yeterliliklerinin yanı sıra erdemli, adalet duygusu gelişmiş, değerlere duyarlı, başkalarının haklarına saygı gösteren ve doğruyu gözeten bireyler olarak yetişmelerinin amaçlandığı belirtilerek; düşünen, üreten, paylaşan ve topluma olumlu katkı sunan bireyler yetiştirmenin projenin temelini oluşturduğu kaydedildi.

Millî Eğitim Bakanlığının paylaşımında, bu çerçevede yürütülen 'Haberimiz Olsun' projesinin; öğrencilerin aktif katılımıyla hazırlanan haber bültenleri aracılığıyla eğitim politikaları, stratejik hedefler, yürütülen projeler ile Türkiye'den ve dünyadan güncel gelişmelere ilişkin doğru, şeffaf ve anlaşılır bilgi akışını sağlamayı amaçlayan ulusal ölçekte bir iletişim ve öğrenme projesi olduğu ifade edildi.

Projeye ilişkin prodüksiyon ve yayın sürecinin, medya altyapısı güçlü eğitim kurumlarıyla iş birliği içerisinde yürütüldüğü belirtilen paylaşımda; İstanbul Demirören Medya ve Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Ankara Çankaya Türk Telekom Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Ankara Batıkent Şevket Evliyagil Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Ankara Gölbaşı Cemil Yıldırım Bilim ve Sanat Merkezi'nin (BİLSEM) pilot okul olarak yer aldığı bildirildi.

Haber bültenleri;

Dünya ve ülke gündeminden öne çıkan haberler,

Millî Eğitim Bakanlığı vizyonu doğrultusunda yürütülen çalışmalar, projeler ve uygulamalar,

Millî Teknoloji Hamlesi ve yenilikçi eğitim uygulamaları,

Eğitim kurumlarında kültür, sanat ve spor alanında öne çıkan çalışmalar,

Sosyal sorumluluk ve toplum hizmeti faaliyetlerinden ilham veren uygulamalar, olmak üzere beş tematik başlık altında hazırlanıyor. Haberlerin çekim, seslendirme, kurgu ve montaj süreçleri öğrencilerin aktif katılımıyla gerçekleştiriliyor.

Yayın Takvimi Belli Oldu

Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü koordinasyonunda, merkez ve taşra teşkilatı ile eğitim kurumlarının katılımıyla yürütülen proje kapsamında hazırlanan haber bültenleri, 5 Ocak 2026 Pazartesi günü saat 07.00 itibarıyla EBA platformu ve EBA YouTube sayfasında, saat 11.15 itibarıyla ise TRT EBA kanalı üzerinden yayınlanmaya başlayacak.

Kaynak : PERRE