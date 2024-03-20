Atalay, seçim çalışmaları boyunca İl Başkanı İsmail Demir ve parti yönetimiyle birlikte kurum ziyaretleri, esnaf ziyaretleri, konteyner kent ziyaretleri ve ev toplantıları gerçekleştiriyor. Bu ziyaretler sırasında vatandaşların sorunlarını dinleyen Atalay, halkın nabzını tutarak belediye yönetimine ilişkin projelerini de paylaşıyor.

Başkan adayı Nazif Atalay, Yeniden Refah Partisi'nin vatandaşların yeni adresi olduğunu belirterek, öncelikli olarak Adıyaman'da depremin izlerini sileceklerini ve ahlaklı bir belediyecilik anlayışıyla şehri buluşturacaklarını ifade etti. Atalay, gençlerden çocuklara kadar tüm kesimlerin mutlu olacağı bir şehir için çalışacaklarını vurguladı.

Atalay, konuşmasında, Adıyaman'ın bir daha deprem yaşandığında enkaza dönüşmemesi için altyapı çalışmalarının önemine dikkat çekerek, Milli Görüş çatısı altında Adıyaman'ı hizmetle buluşturacaklarını ve şehrin kazanması için siyaset yaptıklarını belirtti.

Hemşehrilerinin desteğiyle başarılı olacaklarına inandığını dile getiren Atalay, Adıyaman'ı yeniden yaşanılabilir ve mutlu bir kent haline getirmeyi hedeflediklerini ifade etti. Atalay, Yeniden Refah Partisi'nin Adıyaman'da önemli ve iddialı olduğu ve seçimlerin yaklaşmasıyla birlikte halk arasında büyük bir ilgiyle karşılandığını belirtti.

Kaynak : PHA