Adıyaman'da Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalarda, 19 Mart 2024 tarihinde saat 14:30 sularında bir operasyon gerçekleştirildi. Bu operasyon, aranan şahıslara yönelik yapılan kapsamlı bir çalışmanın sonucunda gerçekleşti.

Adıyaman İlamat ve İnfaz Bürosu tarafından Kasten Yaralama suçundan aranan ve 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.B. isimli şahıs, Asayiş Şube ekiplerince yakalandı. Şahsın yakalanmasıyla birlikte gerekli adli işlemler başlatıldı.

Emniyet yetkilileri, operasyonun halkın güvenliği ve kamu düzeninin korunması adına büyük önem taşıdığını belirtirken, vatandaşların da güven içinde yaşamaları için ellerinden gelen çabayı gösterdiklerini vurguladılar. Adıyaman Emniyeti’nden yapılan açıklamada, bu tür operasyonların devam edeceği ve suçla mücadelede kararlılıkla süreceği ifade edildi.

Ayrıca, halkın da emniyet güçlerine her türlü şüpheli durumu bildirmesi ve iş birliği içinde olması gerektiği hatırlatıldı. Bu sayede, suçun önlenmesi ve suçluların adalete teslim edilmesi konusunda daha etkin bir mücadele yürütülebileceği belirtildi.

Kaynak : PHA