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Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin kararlı çalışmaları ve vatandaşlardan gelen ihbarlar, uyuşturucuyla mücadelede önemli adımlar atılmasını sağlıyor.

Operasyon neticesinde H.D., İ.H.K. ve S.O. isimli şahısların üzerinde toplamda 19,34 gram metamfetamin maddesi bulundu. Söz konusu şüpheli şahıslar derhal gözaltına alınarak adli işlemlere başlandı.

Adıyaman Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen operasyonlar kapsamında, saha çalışmaları, ihbarlar ve analizler sonucunda belirlenen şüpheli şahısların üzerinde yapılan çalışmalarda bir miktar metamfetamin ele geçirildi.

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