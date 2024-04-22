Yapılan açıklamaya göre, yaklaşık 10 dönümlük bir alanda oluşturulan ücretsiz otopark, hastane ziyaretçilerine rahat ve kolay park imkanı sunacak.

Başhekim Doç. Dr. Mehmet Şirik, yaptığı açıklamada, "Bir süredir hastanemiz çevresinde yaşanan otopark sorunu nedeniyle girişimlerimiz sonucu hastanemizin hemen Kuzey’inde bulunan bir hayırsevere ait arazi ücretsiz olarak tahsis edilmiş olup alanda yapılan düzenlemenin ardından otoparka çevrilerek vatandaşlarımızın hizmetine sunulmuştur. Emeği geçen yöneticilerimiz ve hayırsever vatandaşımıza teşekkür ederiz" şeklinde konuştu.

Hastanenin yoğun ziyaretçi trafiği ve park sıkıntısını çözmek adına atılan bu adım, hasta ve hasta yakınları tarafından memnuniyetle karşılandı.

Ücretsiz otoparkın hizmete girmesiyle birlikte hastaneye ulaşım ve park sorununun büyük ölçüde hafiflemesi bekleniyor.

Kaynak : PHA