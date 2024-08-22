18 ilde Jandarma tarafından düzenlenen "Narkoçelik-33" operasyonunda binlerce kök kenevir ve skunk ile uyuşturucu haplar ele geçirilirken, 1,5 ton uyuşturucu maddeye el konuldu. Operasyonda yakalanan 63 zehir tacirinden 46'sı tutuklandı.ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanlığı'nın ülkenin dört bir yanında sürdürdüğü zehir tacirlerine karşı operasyonlar kapsamında "Narkoçelik-33" operasyonu gerçekleştirildi.

18 ilde uyuşturucu madde imalatçılarına ve bunların satışını yapanlara yönelik Jandarma tarafından düzenlenen operasyonlarda 1 ton 521 kilogram uyuşturucu madde, 11 milyon 936 bin 886 adet kenevir ve kök skunk, 4 bin 544 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Operasyonun detaylarını duyuran İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yakalanan 63 zehir taciri ve sokak satıcısından 46'sının tutuklandığını, 1'i hakkında adli kontrol kararı verildiğini diğerlerinin ise işlemlerinin sürdüğünü kaydetti.

Bakan Yerlikaya, "Aziz Milletimizin bilmesini isterim ki; ülkemizin dört bir yanında zehir tacirlerine karşı operasyonlarımız artarak devam edecek. Sokaklarımızdan bunları temizlemeye kararlıyız" mesajını yineledi.

https://twitter.com/AliYerlikaya/status/1826483221187448832