"Narin Güran’ın Ölümüyle İlgili Dört Sanık Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis Talebiyle Yargılanacak"

Diyarbakır’da kaybolduktan 19 gün sonra bir dere yatağında, çuval içerisinde, üzeri toplam 75 kilo ağırlığında üç taşla kapatılmış halde bulunan Narin Güran’ın ölümüne ilişkin cinayet soruşturmasında hazırlanan iddianame, Diyarbakır 8’inci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Soruşturma sürecinde toplanan HTS ve baz istasyonu kayıtlarına göre olay anında aynı evde bulundukları belirlenen tutuklu sanıklar Salim Güran, Yüksel Güran, Enes Güran ve Nevzat Bahtiyar hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep ediliyor.

"Sanıklar İlk Kez Hakim Karşısında"

Narin Güran cinayeti davasında, sanıklar yarın sabah 09.00’da Diyarbakır 8’inci Ağır Ceza Mahkemesinde ilk kez hakim karşısına çıkacak. Savcılık iddianamesinde, HTS kayıtları ve baz istasyonu verilerine dayanılarak sanıkların olay anında aynı konumda bulundukları ve cinayetle bağlantılı olduklarına dair güçlü deliller sunulmuş durumda. İddianamede, sanıklar hakkında “kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep ediliyor.

"Adliye Çevresinde Güvenlik Önlemleri Artırıldı"

Duruşma öncesinde Diyarbakır Adliyesi çevresinde yoğun güvenlik önlemleri alındı. Güvenlik birimleri, duruşmaya ilginin yüksek olmasının beklendiği ve olası bir taşkınlığı önlemek amacıyla adliye giriş ve çıkışlarında kontrolleri artırdı. Güvenlik önlemlerinin, duruşma süresince en üst seviyede tutulacağı bildirildi.

"Cinayetin Detayları Soruşturma Kapsamında Ortaya Çıkmıştı"

Narin Güran’ın cesedinin bulunduğu çuvalın dere yatağına atılması ve üzerinin taşlarla kapatılması, soruşturma sürecinde geniş yankı uyandırmıştı. Olayla ilgili yapılan detaylı incelemede, HTS ve baz istasyonu kayıtları sayesinde sanıkların aynı evde bulundukları tespit edilmiş, bu deliller doğrultusunda cinayetin detayları aydınlatılmaya çalışılmıştı.

Tğrkiye kamuoyunun yakından takip ettiği davanın ilk duruşmasında mahkemenin vereceği karar ve sanıkların savunmaları merakla bekleniyor.

Kaynak : PHA