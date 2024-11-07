8 Yaşındaki Narin Güran’ın öldürülmesi davasında Türkiye kamuoyunun gözü Diyarbakır’da

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında dört sanık hakkında açılan davada, mahkemeden çıkacak karar merakla bekleniyor.

DEM Parti Milletvekili Altın’dan duruşma öncesi açıklama: "Bu Dava Türkiye’nin Vicdan Davasıdır"

Narin Güran davasını takip etmek üzere Diyarbakır Adliyesi’ne gelen DEM Parti Mardin Milletvekili Beritan Güneş Altın, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, çocuk hakları, adalet ve demokrasi mücadelesi konusundaki görüşlerini dile getirerek, Türkiye’de çocukların korunması adına güçlü bir adalet çağrısı yaptı.

Altın, "DEM Parti Çocuk Komisyonu adına burada bulunan herkesi saygıyla selamlıyorum. AKP ve MHP iktidarının çocuklar ve kadınlar başta olmak üzere birçok alanda yürüttüğü politikalar, toplumun kazandığı tüm hakları tehdit etmektedir. Kadınlar, çocuklar ve hak savunucuları artık yalnızca en temel insan haklarını savunmak için bile mücadele etmek zorunda kalıyor," ifadelerini kullandı. Altın, mevcut iktidarın çocuk ve kadın hakları alanındaki politikalarını eleştirerek, Türkiye’de toplumsal kazanımların gerilediğini vurguladı.

"Çocuk Hakları ve Adalet İçin Mücadelemizi Sürdüreceğiz"

DEM Parti olarak çocuk haklarının korunması için verdikleri mücadelenin önemine değinen Altın, Narin Güran davasının, toplumun vicdanında büyük bir yer tuttuğunu belirtti. Altın, “Bu dava, adaletin sağlanması açısından kritik bir öneme sahip. Demokrasi, adalet ve barış, en çok da çocuklar için gereklidir. Narin’in şahsında katledilen tüm çocuklar için bu davanın takipçisi olacağız,” dedi.

"Toplumun Vicdanında Derin Yaralar Açıldı"

Altın, çocuk hakları ve kadına yönelik şiddetle mücadelede daha etkin bir politika izlenmesi gerektiğini belirterek, Türkiye’deki tüm demokratik kesimlerin ve sivil toplumun bu davayı desteklemesi gerektiğini ifade etti. “Bu ülkede çocuklar ve kadınlar haklarını savunmak için direnmek zorunda kalmamalı. Çocukların güvende olduğu bir Türkiye inşa etmeliyiz,” diyen Altın, adaletin sağlanması için bu davanın önemli bir mihenk taşı olduğunu vurguladı.

"Bu Dava Türkiye’nin Vicdanını Yansıtan Bir Emsal Olmalı"

Narin Güran’ın acımasızca öldürülmesi ve fail ya da faillerin cezalandırılması talebinin Türkiye genelinde geniş bir yankı bulduğunu belirten Altın, “DEM Parti olarak, Diyarbakır ve Türkiye genelinde çocuklar için mücadelemizi sürdüreceğiz. Çocuk kazanımlarını korumak ve onların güvenli bir dünyada yaşamaları için çalışmalarımıza devam edeceğiz,” diye konuştu.

Kaynak : PHA