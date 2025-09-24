Murat KAYIŞ - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, İstanbul merkezli 19 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonlara yönelik 106 kişinin yakalandığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kaydetti:

"Yabancıların Türk vatandaşı olabilmesi için "Muvazaalı Gayrimenkul Satışı Yapan" organize suç örgütü çökertildi. 106 şüpheli yakalandı.

İstanbul merkezli 19 ilde eş zamanlı olarak; Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak, Kurulan Örgüte Üye Olmak, Göçmen Kaçakçılığı, Suçtan Elde Edilen Mal Varlığını Aklama, Nitelikli Dolandırıcılık ve Özel Belgede Sahtecilik suçlarına yönelik yaptığımız operasyonlarımızda 106 şüpheliyi yakaladık.

Elebaşı M.A. olan ve örgütlü olarak hareket eden şüphelilerin, 451 yabancıya aileleri ile birlikte Türk vatandaşı olabilmesi için muvazaalı gayrimenkul satışı yaptığı tespit edildi.

Bu yabancıların vatandaşlıklarının iptal edilmesi için derhal işlemler başlatıldı.

Şüphelilerin holding şirketler grubuna, 5 farklı anonim şirketine, 1240 apartman dairesine, 47 otomobiline, 65 arsaya ve banka hesaplarından oluşan mal varlığına el kondu.

Valimizi, Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığımızı, İstanbul İl Emniyet Müdürümüzü, Göçmen Kaçakçılığı Şube Müdürlüğümüzü, MASAK çalışanlarını ve kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. "

Kaynak : PHA