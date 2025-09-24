Adıyaman günlerdir susuz. Kentin dört bir yanında musluklardan tek damla akmıyor. İnsanlar haftalardır su kuyruklarında çile çekiyor, mahallelerde hayat neredeyse durma noktasına gelmiş durumda.

Belediye yönetimi, yaşanan kesintileri “Havşeri ve Gürlevik su kaynaklarındaki debi düşüşüne” bağlayarak açıklıyor. Ancak bu gerekçe, halkın öfkesini dindirmeye yetmiyor. Çünkü uzmanlar ve vatandaşlar, geçen kış yeterli yağış olmadığını, karın tutmadığını ve bu durumun su sıkıntısını kaçınılmaz kılacağını defalarca dile getirmişti. Buna rağmen gerekli önlemlerin alınmadığı görüşü şehirde hâkim.

“Bahane Değil, Çözüm İstiyoruz”

Dar gelirli vatandaş, marketten su almaya bile gücü yetmediğini söylüyor. İnsanlar sabah uyandığında yüzünü yıkayamıyor, akşam eve döndüğünde duş alamıyor. Çocuklar okuldan susuz evlere dönüyor, yaşlılar bir tas suya muhtaç kalıyor. Adıyamanlılar ise tek bir ses yükseltiyor: “Bahane değil, çözüm istiyoruz.”

Siyaset Gündemi Öncelik Mi?

Tam da bu süreçte belediye başkanı, CHP il başkanı ve merkez ilçe başkanının Ankara’ya giderek CHP Kurultayı’na katılması, halkın tepkisini daha da artırdı. Şehir susuzlukla boğuşurken siyaset peşinde koşulması, vatandaşların gözünde “önceliklerin yanlış belirlendiğinin” göstergesi olarak yorumlanıyor.

Alternatif Çözümler Masada

Uzmanlar, sorunun geçici değil kalıcı olduğunu ve radikal adımlar atılması gerektiğini belirtiyor. Atatürk Barajı’ndan kente su getirilmesi, güneş enerjisiyle çalışan pompa sistemlerinin devreye alınması gibi öneriler dile getiriliyor. Halk, çözüm için vakit kaybedilmeden harekete geçilmesini bekliyor.

Adıyaman’ın Çağrısı: “Su Haktır”

Bugün Adıyaman’da yaşanan tablo, yalnızca teknik bir sorun değil; aynı zamanda sosyal bir krizdir. Çünkü su, siyaset üstü bir meseledir. Halk, yöneticilerden artık bahane değil, somut adımlar görmek istiyor.

Haber: Mehmet ELÇİ