AK Parti Teşkilat Başkan Yardımcısı ve Adıyaman Milletvekili Av. Mustafa Alkayış, AK Parti teşkilat mensuplarıyla birlikte Adıyaman merkez köylerinde kapsamlı bir ziyaret programı gerçekleştirdi. Ziyaretlerde deprem sonrası kırsal alanlarda ortaya çıkan ihtiyaçlar yerinde incelenirken, muhtarlar ve vatandaşlarla birebir görüşmeler yapıldı.

AK Parti Teşkilat Başkan Yardımcısı ve Adıyaman Milletvekili Av. Mustafa Alkayış'a ziyaret programında AK Parti Adıyaman İl Başkanı Ekrem Çadır, Merkez İlçe Başkanı Mehmet Fatih Olgun, Gençlik Kolları Başkan Vekili Hasan Ünsal, İl Genel Meclisi Üyesi Necmettin Ünsal ve teşkilat mensupları eşlik etti. Heyet, Köristan, Atakent (Karıcık), Akpınar, Kuyulu (Turuş), Durak (Gemrik), Yukarıgöze (Ağcin), Gümüşkaya, Akdere, Işıklı (Kemerdin) ve Damlıca köylerini ziyaret ederek vatandaşların talep ve beklentilerini dinledi.

Ziyaretlere ilişkin değerlendirmelerde bulunan Mustafa Alkayış, AK Parti'nin kırsal kalkınmaya verdiği öneme dikkat çekerek, deprem sonrası sürecin sadece şehir merkezleriyle sınırlı tutulmadığını vurguladı. Alkayış, 'Deprem sonrası süreçte yalnızca şehir merkezlerimizi değil, köylerimizi de aynı sorumluluk bilinciyle ele alıyoruz. AK PARTİ olarak köylerimize yapacağımız hizmet ve yatırım projelerimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sahada gördüğümüz her ihtiyaç, bizim için bir talimat; vatandaşlarımızdan dinlediğimiz her talep, bizim için bir emanettir' ifadelerini kullandı.

Köy ziyaretlerinin yalnızca fiziki ihtiyaçların tespitiyle sınırlı olmadığını belirten Alkayış, kırsal alanlarda üretimin, sosyal hayatın ve yaşam kalitesinin artırılmasına yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini söyledi. Alkayış, 'Köylerimizin üretmeye devam etmesi, gençlerimizin doğduğu topraklarda kalabilmesi ve kırsal yaşamın güçlenmesi için altyapıdan tarıma, ulaşımdan sosyal alanlara kadar her başlıkta çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Kentsel alanda ortaya koyduğumuz kalkınma anlayışını, kırsalda da aynı kararlılıkla hayata geçiriyoruz' iaderlini kullandı.

Ziyaret edilen köylerde vatandaşlarla birebir görüşmeler gerçekleştirdiklerini ifade eden Alkayış, AK Parti'nin en büyük gücünün milletle kurduğu güçlü gönül bağı olduğuna vurgu yaptı. Alkayış, 'AK Parti'nin 23 yıllık iktidar yolculuğunun temelinde milletimizle kurduğumuz bu güçlü gönül bağı vardır. Bu dava, makamla değil; milletimizin duası, samimiyeti ve sahiplenmesiyle büyümüştür' şeklinde konuştu.

Köy ziyaretleri sırasında yaşanan anlamlı bir buluşmaya da değinen Mustafa Alkayış, 1936 doğumlu Oci Koyuncu isimli bir vatandaşın AK Parti'ye üye olma talebinin kendilerini duygulandırdığını ifade etti. Alkayış, '90 yaşına yaklaşmasına rağmen Cumhurbaşkanımıza olan sevgisini yüreğinde taşıyan, duasını eksik etmeyen ve kimliğini uzatarak 'Beni de AK Parti'ye üye yapın' diyen Oci teyzemizin bu samimi talebi, bizim için çok kıymetlidir. Bu hareketin gerçek gücü işte bu gönül bağında saklıdır' ifadelerine yer verdi.

Ziyaret programı, köylerde dile getirilen talep ve önerilerin not alınmasının ardından yapılan karşılıklı değerlendirmelerle sona erdi. AK Parti heyeti, kırsal alanda sürdürülecek hizmet ve yatırım projelerinin yakından takip edileceğini vurguladı.

Kaynak : PERRE