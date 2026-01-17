Milli Savunma Bakanlığı, 2026 yılı Kara Kuvvetleri Komutanlığı Uzman Erbaş ve Sözleşmeli Er temin faaliyetleri için başvuruların başladığını duyurdu. Adaylar, başvurularını https://personeltemin.msb.gov.tr adresi üzerinden e-Devlet şifresi ile online olarak gerçekleştirebilecek.

Başvuru sürecinde her aday, yalnızca 'uzman erbaş' veya 'sözleşmeli er' statülerinden birini tercih edebilecek. Başvuru işleminin tamamlanabilmesi için 250 TL sınav ücreti, T.C. Vakıflar Bankası internet/mobil bankacılık uygulaması veya ATM cihazları üzerinden ödenmek zorunda.

Başvurular 25 Ocak 2026 saat 17.30'a, sınav ücretlerinin yatırılması ise 25 Ocak 2026 saat 23.30'a kadar yapılabilecek.

Adayların, başvuru öncesinde kılavuzu dikkatle incelemeleri ve eğitim, iletişim, askerlik gibi gerekli bilgileri eksiksiz doldurmaları gerekiyor. Başvuru tamamlandıktan sonra adaylar, tercihlerini ve ödeme bilgilerini 'tercihlerim' ekranından kontrol edebilecek.

Seçim aşamalarını başarıyla tamamlayan adaylar, sağlık kurulu raporu için sevk edilecek. Sağlık raporlarının zamanında ve doğru şekilde Personel Temin Daire Başkanlığı'na ulaştırılması adayın sorumluluğunda olacak; gecikmeler veya hatalı raporlar adaylıklarını sona erdirecek.

Detaylı bilgi ve başvuru kılavuzu, Millî Savunma Bakanlığı'nın resmi personel temin sitesi üzerinden erişilebilir.

