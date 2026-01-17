ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'de ateşkesin ikinci aşamasını hayata geçirmeyi amaçlayan 20 maddelik barış planı kapsamında oluşturulan Gazze Barış Kurulu ile Gazze Yürütme Kurulunun üyeleri belli oldu. Trump'ın başkanlık edeceği Barış Kurulu'nun Yürütme Kurulu'nda Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da yer aldı.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, Gazze'de ateşkes sürecinin ikinci aşamasına geçildiği vurgulanarak, bu aşamanın önemli bir parçası olarak Gazze Yönetimi Ulusal Komitesinin kurulduğu bildirildi. Komitenin başkanlığına, Filistin Yönetimi'nin eski Planlama Bakan Yardımcısı Dr. Ali Şaat atandı.

Açıklamada, Dr. Şaat'ın 'kamu hizmetlerinin yeniden tesis edilmesi, sivil kurumların yeniden inşa edilmesi ve Gazze'de günlük yaşamın istikrara kavuşturulması' alanlarında görev yapacağı, aynı zamanda uzun vadeli yönetime geçişin temellerini atacak çalışmalara öncülük edeceği kaydedildi.

'BARIŞ KURULU' ÜYELERİ

Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump'ın başkanlık ettiği Gazze Barış Kurulunun Kurucu Yürütme Kurulu üyelerini şu şekilde açıkladı:

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio

Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff

Trump'ın damadı ve eski başdanışmanı Jared Kushner

Eski İngiltere Başbakanı Tony Blair

Marc Rowan

Ajay Banga

Robert Gabriel

GAZZE YÜRÜTME KURULU'NDA HAKAN FİDAN

Gazze'de yönetişim ve hizmetler alanındaki faaliyetleri desteklemek amacıyla oluşturulan Gazze Yürütme Kurulunda ise şu isimler yer aldı:

Hakan Fidan (Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı)

Steve Witkoff

Jared Kushner

Tony Blair

BAE Uluslararası İşbirliği Bakanı Reem Al-Hashimy

Katarlı diplomat Ali Al-Thawadi

Mısır istihbarat şefi Hassan Rashad

Marc Rowan

Nickolay Mladenov

Yakir Gabay

Sigrid Kaag

NICKOLAY MLADENOV GAZZE YÜKSEK TEMSİLCİSİ

Eski BM Orta Doğu Özel Temsilcisi Nickolay Mladenov, Gazze Yüksek Temsilcisi olarak atandı. Mladenov'un, Barış Kurulu ile Gazze Yönetimi Ulusal Komitesi arasında sahada irtibatı sağlayacağı, Gazze'nin yönetimi, yeniden inşası ve kalkınmasının denetlenmesine destek vereceği, sivil ve güvenlik alanları arasındaki koordinasyonu yürüteceği belirtildi.

Beyaz Saray açıklamasında ayrıca Tümgeneral Jasper Jeffers'in, kurulması planlanan Uluslararası İstikrar Gücü (ISF) Komutanı olarak atandığı duyuruldu.

TRUMP'IN GAZZE PLANINDA İKİNCİ AŞAMA

Trump'ın 20 maddelik Gazze Barış Planı'nın ikinci aşaması; Hamas'ın silah bırakması, Gazze'nin sıfırdan yeniden inşa edilmesi ve günlük yönetimin uluslararası denetim altında Filistinli teknokratlardan oluşan bir komiteye devredilmesini öngörüyor. Birleşmiş Milletler, yeniden imar sürecinin maliyetinin 70 milyar doları aşacağını tahmin ediyor.

İKİNCİ AŞAMADA 6 KRİTİK MADDE

1.Gazze Barış Kurulu:

İsrail'in Gazze Şeridi'nden çekilmesini tamamlamak ve silahsızlanma düzenlemelerini uygulamak için siyasi ve güvenlik zeminini hazırlamakla görevli geçici bir heyet olarak tanımlanıyor.

2.İsrail'in Gazze'den ek geri çekilmesi:

İsrail ordusunun Gazze'nin güney ve doğu şeritleri ile kuzeydeki geniş alanlardan çekilmesi planlanıyor. İsrail, halen Gazze Şeridi'nin yüzde 50'sinden fazlasını işgal altında tutuyor. İsrail kamu yayın kuruluşu KAN, Hamas'ın silahsızlandırılması konusunda ilerleme olmadan çekilme niyeti bulunmadığını aktardı. Yedioth Ahronoth gazetesi ise Tel Aviv'in, silahsızlanmanın reddedilmesi halinde askeri müdahale seçeneğine hazırlandığını ileri sürdü.

3.Filistinli grupların silahsızlandırılması:

Hamas, sorumluluklarını devretmeye hazır olduğunu açıklarken, silahlı gücünü koruma tutumunu sürdürüyor. Grup, 'Filistin devletinin kurulmasını garanti altına alan ve bu hakkı koruyan her türlü öneriye açık olduğunu' belirtiyor.

4.Gazze Yönetimi Ulusal Komitesi:

Türkiye, Mısır ve Katar, Ali Şaat başkanlığındaki teknokrat komitenin kurulmasını memnuniyetle karşıladıklarını duyurdu. Komitenin, İsrail ordusunun çekildiği bölgelerde sivil işleri ve temel hizmetleri yöneteceği belirtildi. BM Güvenlik Konseyi'nin 18 Kasım'da kabul ettiği karar, Gazze'nin Trump liderliğindeki Barış Kurulu denetiminde geçici bir Filistin hükümeti tarafından yönetilmesini öngörüyor.

5.Gazze'nin yeniden imarı:

Sivil altyapının yüzde 90'ının tahrip olduğu Gazze'de geniş çaplı bir imar süreci hedefleniyor. Refah Sınır Kapısı'nın durumu belirsizliğini korurken, İsrail basını Netanyahu'nun sınır kapısını bir pazarlık unsuru olarak kullandığını iddia ediyor.

6.Uluslararası İstikrar Gücü:

ABD, Gazze'de istikrarı sağlamak için bir uluslararası güç oluşturulması yönünde çalışmalar yürütüyor. Bu kapsamda İtalya, Pakistan, Bangladeş veya Azerbaycan'ın yer alabileceği iddia ediliyor. BM kararına göre, gücün 2027 sonuna kadar görev yapması öngörülüyor.

Öte yandan, Mısır'ın davetiyle Kahire'de bir araya gelen Filistinli gruplar, Gazze Yönetimi Ulusal Komitesi kurulması çabalarını desteklediklerini açıkladı. Gruplar, Gazze Barış Kurulu'na İsrail'e baskı yapılması, sınır kapılarının açılması, yardımların girişinin sağlanması ve İsrail'in tamamen çekilmesi çağrısında bulundu.

Kaynak : PERRE