Adıyaman'ın Altınşehir Mahallesi'nde, Atatürk Bulvarı, Kervansaray Düğün Salonu önünde, Serkan Sönmez'e ait 02 ARR 674 plakalı otomobil, nedeni henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı alev aldı.

Otomobilin aniden alev alması üzerine sürücü, aracı terk ederek uzaklaşırken, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri, sağlık çalışanları ve polis ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri güvenlik amacıyla yolu trafiğe kapatırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek alevleri söndürdü. İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmalarının ardından, yol yeniden trafiğe açıldı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, otomobilde maddi hasar meydana geldi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

