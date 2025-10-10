Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Hamas ile İsrail arasında varılan ateşkes anlaşmasının sahadaki uygulamalarını takip edecek görev gücünde Türkiye'nin de yer alacağını açıklamasının ardından, Türkiye'nin olası katkısına ilişkin gözler Milli Savunma Bakanlığı'na çevrildi.

Bakanlık kaynakları, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) bugüne kadar birçok uluslararası barış misyonunda görev aldığını hatırlatarak şu açıklamayı yaptı:

'Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, uluslararası barış ve güvenliğin korunması amacıyla farklı coğrafyalarda teşkil edilen çok sayıda misyonda görev ifa etmiş, profesyonelliği ve hakkaniyetli tutumuyla tüm tarafların takdirini kazanmıştır. Barışın tesisi ve korunmasında tecrübe sahibi olan Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, kendisine tevdi edilecek her türlü göreve hazırdır.'

Eurofighter Tedariki: 'Henüz Kesinleşen Bir Durum Yok'

Bakanlık kaynakları, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın harekât ihtiyacının karşılanması amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında Eurofighter tedarik sürecine dair soruları da yanıtladı.

Açıklamada, 'Millî uçağımız KAAN hizmete girinceye kadar gelişmiş teknolojiyle donatılmış modern savaş uçaklarının envantere alınması için çalışmalar sürüyor. Eurofighter tedariki konusunda henüz kesinleşen bir durum yok. Sözleşme onaylandığında kamuoyuna duyurulacaktır' denildi.

Kaynaklar ayrıca, resmî kaynaklar dışında yapılan açıklamalara itibar edilmemesi uyarısında bulundu.

MSB: 'Suriye'deki Seçimleri Olumlu Bir Adım Olarak Görüyoruz'

Bakanlık kaynakları, Suriye'deki son gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde de bulundu.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

'Suriye'de düzenlenen seçimleri, ülkenin üniter yapısı, güvenliği, istikrarı ve bölgenin huzuru için önemli ve olumlu bir adım olarak görüyoruz. Münbiç ve Halep kırsalında Suriye hükümet güçlerine saldıran SDG terör örgütü, 10 Mart 2025'te imzalanan mutabakata uymayarak bölgesel barışa tehdit oluşturmuştur. Türkiye, imzalanan mutabakatın sahadaki yansımalarına bakmakta ve Suriye'nin 'Tek Devlet, Tek Ordu' ilkesini desteklemeye devam etmektedir.'

Karadeniz'de İDA Alarmı: 'SAS Timlerimiz Tarafından İmha Edildi'

Bakanlık, Trabzon ve Artvin açıklarında tespit edilen insansız deniz araçları (İDA) ile ilgili de bilgi verdi.

'7 Ekim'de Trabzon açıklarında su ürünleri araştırma gemisi, Artvin açıklarında ise balıkçı teknesi tarafından İDA olduğu değerlendirilen şüpheli cisimler tespit edilmiştir. Söz konusu cisimler, Deniz Kuvvetlerimiz ve Sahil Güvenlik Komutanlığınca bölgeye gönderilen SAS timlerimiz tarafından imha edilmiştir.'

MSB kaynakları, Karadeniz'de 24 saat esasına göre keşif ve gözetleme faaliyetlerinin sürdüğünü, bölgesel güvenlik kapsamında Ukrayna ile de iş birliği görüşmelerinin devam ettiğini bildirdi.

Açıklamada ayrıca, vatandaşlara da dikkatli olunması çağrısı yapılarak şu ifadelere yer verildi:

'Şüpheli cisim gören, tespit eden balıkçılarımız başta olmak üzere tüm vatandaşlarımız herhangi bir müdahalede bulunmadan ivedilikle güvenlik birimlerimize haber vermelidir.'

Kaynak : PERRE