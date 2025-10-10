Adıyaman'ın Tut ilçesinde, öğrencilerin sınav başarısını yükseltmek amacıyla hayata geçirilen Tut Akademik Gelişim ve Eğitim Projesi (TAGEP) çerçevesinde LGS ve YKS hazırlık kurslarının açılış töreni gerçekleştirildi.

Törene Tut Kaymakamı Celal Güngör, Tut Belediye Başkanı Ercan Öncebe, kurum amirleri, öğrenciler ve veliler katıldı. Programda, proje kapsamında sunulacak eğitimlerin öğrencilere sınav süreçlerinde önemli katkı sağlayacağı vurgulandı.

Kaymakam Celal Güngör, açılışın ardından İlçe Milli Eğitim Müdürü Muharrem Aytekin ile birlikte Yaylımlı Şehit Onur Boztemir İlkokulu ve Boyundere Hatice Yıldırım Ortaokulu'nu ziyaret etti.

Ziyaretlerde öğretmen ve öğrencilerle bir araya gelen Güngör, sınıfları gezerek bilgi aldı, öğrencilerle sohbet etti ve onlara çeşitli hediyeler verdi.

Kaymakam Güngör, eğitim kurumlarında yapılan çalışmaları yakından takip ettiklerini belirterek, öğrencilere başarılar diledi.

