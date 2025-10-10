Adıyaman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından her ay düzenlenen 'Gençlik Liderleri Değerlendirme ve Planlama Toplantısı', bu ay Kahta Fatma Ahu Terzi Gençlik Merkezi ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Toplantı, İl Müdürü Hüseyin Elüstü başkanlığında; Gençlik Hizmetleri Müdürü Ayhan Tekin, şube müdürleri, gençlik merkezi müdürleri ve ilçe müdürlerinin katılımıyla yapıldı. Programda gençlik liderleriyle birlikte sahadan gelen ihtiyaçlar, öneriler ve yeni dönem planlamaları ele alındı.

Gündem maddeleri arasında; gençlik merkezlerinde yürütülen sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerin değerlendirilmesi, etkinlik takvimi ve kulüp çalışmalarının planlanması, gönüllülük ve liderlik programlarının güçlendirilmesi, gençlerin eğitime ve istihdama katılımını artıracak projeler ile ölçme-değerlendirme süreçlerinin iyileştirilmesi konuları yer aldı.

İl Müdürü Hüseyin Elüstü, toplantıya ev sahipliği yapan Kahta Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mustafa Çiçek'e, Kahta Fatma Ahu Terzi Gençlik Merkezi Müdürü Ramazan Can'a, katkı sunan tüm ilçe müdürleri ve gençlik liderlerine teşekkür etti.

İl Müdürü Hüseyin Elüstü, toplantıda yaptığı konuşmada istişarenin önemine vurgu yaparak şunları kaydetti:

'Gençlerimizin hayatına değer katan her bir çalışmanın arkasında özveri, samimiyet ve ekip ruhu var. İlçe müdürlüklerimizle birlikte aynı hedefe yürüyor, gençlerimizin talep ve beklentilerine göre hizmetlerimizi sürekli geliştiriyoruz.'

Kaynak : PERRE