İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, son iki haftadır sürdürülen 'Nitelikli Dolandırıcılık' ve 'Bilişim Sistemlerini Kullanarak Kumar Oynanmasına Yer ve İmkân Sağlama' suçlarına yönelik geniş çaplı operasyonların detaylarını paylaştı. Bakan Yerlikaya, operasyonlar kapsamında, 28 şüpheli yakalandığını ve şüphelilerden 16'sının tutuklandığını açıkladı.

Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde yürütülen operasyonların, Ankara, Gaziantep, Kahramanmaraş, Niğde ve Yalova merkezli olarak Afyonkarahisar, Batman, Edirne, İstanbul, İzmir, Kırklareli, Mersin, Ordu, Tekirdağ ve Yozgat illerinde eş zamanlı gerçekleştirildiği bildirildi.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

'5 il merkezli olarak yürütülen operasyonlarda, hesaplarında 38 milyon liralık işlem hacmi bulunan 28 şüpheli yakalandı. 16'sı tutuklandı, 9'u hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğer şüphelilerin işlemleri devam ediyor.'

Yapılan incelemelerde şüphelilerin, internet bağlantılı sistemler üzerinden kumar oynattıkları ve sosyal medya platformlarında sahte kiralık ev ve araç satış ilanlarıyla vatandaşları dolandırdıklarının belirlendiği açıklandı.

Bakan Yerlikaya, operasyonlarda emeği geçen Jandarma personelini tebrik ederek, siber suç ve dolandırıcılıkla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı

Kaynak : PERRE