EdTech’in bir markası olan Treys, YKS hazırlık sürecini kökten değiştirmeyi hedefleyen yeni nesil öğrenci takip sistemi ile resmi olarak yayın hayatına başladı. Öğrenci, mentor ve veli arasındaki iletişimi tek bir dijital platformda birleştiren Treys, kişiselleştirilmiş eğitim ve verimli takip arayanlar için bütünsel bir çözüm sunuyor.

Eğitimde dijitalleşmenin hız kazandığı bu dönemde, özellikle Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) gibi rekabetin yoğun olduğu maratonlarda öğrencilerin ve mentorların en çok ihtiyaç duyduğu şey, etkili bir planlama ve takip sistemidir. Treys, tam da bu ihtiyaca yönelik geliştirdiği modern arayüzü ve kullanıcı dostu araçlarıyla öne çıkıyor.

Treys Nedir ve Hangi Sorunlara Çözüm Sunar?

Treys, bir öğrenci takip sistemi ve mentorluk platformu olarak tanımlanabilir. Geleneksel eğitim modellerinde yaşanan iletişim kopuklukları, zaman yönetimi zorlukları ve veri takibindeki eksiklikler gibi temel sorunlara teknoloji tabanlı çözümler getirir. Platformun temel amacı, sınav hazırlık sürecini daha şeffaf, ölçülebilir ve verimli hale getirmektir.

Treys İle Mentorlar İçin Profesyonel Öğrenci Yönetimi

Eğitim koçları ve mentorlar, Treys platformu üzerinden öğrencilerini profesyonelce yönetebilir:

● Merkezi Yönetim Paneli: Tüm öğrencileri tek bir ekrandan takip etme imkanı.

● Kişiselleştirilmiş Programlar: Her öğrencinin seviyesine ve hedefine uygun haftalık/aylık ders ve soru çözüm programları oluşturma.

● Performans Analizi: Deneme sınavı sonuçları ve konu bazlı analizlerle öğrencinin güçlü ve zayıf yönlerini anında tespit etme.

● Etkili İletişim: Anlık mesajlaşma ve online görüşme modülleri ile kesintisiz iletişim.

Öğrenciler İçin Motive Edici Bir Yol Arkadaşı

Öğrenciler için Treys, karmaşık sınav sürecini basitleştiren bir dijital asistandır:

● Görev Takibi: Mentor tarafından atanan tüm görevleri, hedefleri ve ders programını mobil uygulama üzerinden kolayca görme.

● Hedef Odaklı Çalışma: Kendi gelişimini grafikler ve istatistiklerle takip ederek motivasyonunu yüksek tutma.

● Kolay Erişim: Mentoruna dilediği an soru sorma ve anında geri bildirim alma fırsatı.

Veliler İçin Şeffaf ve Bilgilendirici Takip Sistemi

Treys, velilerin eğitim sürecine bilinçli bir şekilde dahil olmasını sağlar:

● Anlık Gelişim Raporları: Çocuğunun akademik ilerlemesini, çalışma disiplinini ve mentor değerlendirmelerini şeffaf bir şekilde izleme.

● Doğru Bilgilendirme: Süreç hakkında doğrudan mentordan bilgi alarak endişeleri giderme ve en doğru desteği sunma.

Eğitimde Fırsat Eşitliği İçin Teknoloji

Treys'in kurucuları, platformun sadece bir yazılım olmadığını, aynı zamanda Türkiye'nin her yerindeki öğrenciler için eğitimde fırsat eşitliğine katkı sunmayı hedefleyen bir vizyonun ürünü olduğunu belirtiyor. Coğrafi konumdan bağımsız olarak her öğrencinin en iyi mentorluk hizmetine ulaşabilmesi, platformun en temel misyonlarından birini oluşturuyor.

Treys platformu tam olarak ne işe yarıyor?

Treys, YKS'ye hazırlanan öğrencilerin, onlara rehberlik eden mentorların ve süreci takip eden velilerin tüm ihtiyaçlarını karşılayan bir dijital öğrenci takip ve yönetim sistemidir. Planlama, iletişim ve performans takibini tek bir çatı altında toplar.

Bu platformu kimler kullanabilir?

Platform, başta YKS'ye hazırlanan lise öğrencileri olmak üzere, onlara profesyonel destek veren eğitim koçları (mentorlar), özel eğitim kurumları ve çocuklarının akademik sürecini yakından izlemek isteyen veliler için tasarlanmıştır.

Treys'in diğer eğitim uygulamalarından farkı nedir?

Treys, sadece bir soru bankası veya online ders platformu değildir. Sürecin tüm paydaşlarını (öğrenci, mentor, veli) aktif olarak bir araya getiren 360 derecelik bir yönetim ve iletişim sistemidir. Özellikle mentorluk ve takip mekanizması üzerine odaklanması en büyük farkıdır.