Çelik: 'Vatandaşta tepki oluşturacak davranışlara girilmemeli'

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MYK toplantısının ardından yaptığı açıklamada, Öcalan lehine atılan sloganların siyasi süreci zedeleyeceğini söyledi. Çelik, yüksek siyaset sorumluluğuna vurgu yaparak şu ifadeleri kullandı:

'Yüksek siyasi akıl ve çözüm odaklı yaklaşım, sürece dönük entegre bir siyasi akıl üretmesini ve siyasi söylem üretmesini gerektirir. Hem çözümden yana olayım ama ortak söylem dışında kendi söylemimi sürecin ana rengi haline getireyim derseniz farklı tartışmalar çıkar. Vatandaşta tepki oluşturacak davranışlara girilmemeli. Ana fikrin üzerine gölgeler düşer ve ana fikir zedelenmiş olur.'

Çelik'in sözleri, AK Parti cephesinde Meclis çatısı altında terör örgütü lideri lehine slogan atılmasının rahatsızlık yarattığını ortaya koydu.

Doğan: 'Son derece demokratik bir hak'

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan ise AK Parti'nin eleştirilerine sert yanıt verdi. Doğan, grup toplantısında atılan sloganların gizli ya da organize bir ajandanın parçası olmadığını savunarak şöyle konuştu:

'Her siyasi partinin grubuna gelenler, taleplerini iletmek isteyenler slogan atabilir. Her siyasi partinin grubunda slogan atılıyor. Son derece demokratik bir hak. Spesifik ve gizli bir ajandamız yok bizim. Bu konuda Öcalan'ın liderlik yapabileceği yolların açılmasını istemek son derece demokratik bir hak. O gün grup toplantımıza katılanlar, o gün orada slogan atanlar bunu gizli bir şekilde yapmadılar. Açıkça yıllardır ağır bedellerle, can pahasına, hapis pahasına, sürgün pahasına, soruşturma, kovuşturma, gözaltı pahasına bunu yapıyorlar zaten.'

'Tek bir ajandamız var: Müzakere ve barış'

Doğan, sözlerinin devamında hükümete yönelik mesajlarını sürdürerek şunları kaydetti:

'Bundan rahatsız olmak ya da bunu başka türlü değerlendirmek olsa olsa süreci anlamamışların yapabileceği bir şey olur. Sürecin içinde olup iktidar partisi adına böyle konuşmak esasen bizim 'Bir başka ajanda mı var?' sorusunu sormamızı gerektirir. Bizim gizli bir ajandamız yok. Hiçbir şeyin önüne koyduğumuz bir ajandamız yok. Tek bir ajandamız var; diyalog ve müzakere, barış ve demokratik çözüm. Bu kadar açık bizim için.'

Siyasi tartışma derinleşiyor

DEM Parti'nin 'slogan demokratik bir haktır' çıkışı, AK Parti'nin 'vatandaşta tepki oluşturur' değerlendirmesiyle Meclis'te terör sloganları tartışmasını yeni bir boyuta taşıdı.

Siyasi çevrelerde bu çıkış, özellikle iktidar cephesi ve muhalefet partileri arasında terör, ifade özgürlüğü ve siyasetin meşruiyeti konularında yeni bir gerilimin kapısını aralamış durumda. Tartışmanın önümüzdeki günlerde Meclis gündeminde de yankı bulması bekleniyor.

