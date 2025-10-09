'Meclis'te terörist sloganı tarihi bir utançtır'

Dayan, yaptığı açıklamada Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin milletin iradesinin ve şehitlerin emaneti olduğunu hatırlatarak, bu çatı altında terörist lehine slogan atılmasının asla kabul edilemeyeceğini ifade etti:

'Apo teröristinin bir kahramanmış gibi Meclis'te sloganlarla alkışlanmasına sebep oldular. Meclis'te evlâtlarının katillerine tezahürat yaptıran hükümet olarak Meclis'i ve siyaseti kirlettiler. Seçmenlerine, milletine, devletine, gazisine, şehidine; kendilerini ve mazilerini rezil ettiler. Bu olay sadece bir siyasi rezalet değil, milletin vicdanında açılmış derin bir yaradır.'

'Cumhur İttifakı Kuvâ-yi İnzibatiye çizgisine düşmüştür'

Dayan, açıklamasında iktidarın bu süreçteki sessizliğine dikkat çekerek, 'Devletin onuru terörün gölgesinde kalamaz' dedi ve Cumhur İttifakı'na yönelik eleştirilerini şu sözlerle sürdürdü:

'Bu sessizlik, bu tablo, Kuvâ-yi Milliye'nin değil, Kuvâ-yi İnzibatiye'nin duruşudur. Meclis'te terörist sloganları yükselirken iktidar susuyorsa, bu milletin safında değil, milletin karşısında durduğunu ilan etmiş demektir. Kuvâ-yi İnzibatiye, Milli Mücadele'ye karşı emperyalizmin yanında saf tutan işbirlikçilerin adıdır. Bugün Meclis'te yaşanan tablo da budur.'

'Millet unutmaz, sandıkta hesap sorar'

Anahtar Parti olarak bu tabloyu tarihsel bir ihanet olarak gördüklerini belirten Dayan, 'Millet, bu ihaneti sandıkta hesap sorarak yanıtlayacaktır' dedi:

'Sizi affetmeyeceğiz, tarih affetmeyecek, millet affetmeyecek! Milletimizle birlikte sizinle sandıkta görüşeceğiz. Bu millet, şehitlerine saygısızlık edenleri de buna sessiz kalanları da unutmayacaktır. Bu ülkenin Meclisi teröristlerin sesi değil, milletin sesidir. Anahtar Parti olarak, teröre ve ihanete geçit vermeyen bir Türkiye için mücadeleye devam edeceğiz.'

Kuvâ-yi İnzibatiye Nedir?

Kuvâ-yi İnzibatiye, Osmanlı Devleti'nin 1920 yılında İngilizlerin desteğiyle Anadolu'daki Kuvâ-yi Milliye güçlerine karşı kurduğu silahlı bir kuvvettir. İstanbul Hükûmeti'ne bağlı olarak faaliyet gösteren bu güçler, Ankara'daki Millî Mücadele yönetimini bastırmayı amaçlamış, İngiliz çıkarları doğrultusunda hareket etmiştir.

Kuvâ-yi İnzibatiye, Kurtuluş Savaşı'nda Türk milletine değil, işgal güçlerine hizmet eden bir iç ihanet örgütü olarak tarihe geçmiştir. Mustafa Kemal Paşa önderliğindeki Kuvâ-yi Milliye karşısında kısa sürede etkisiz hale getirilmiş, bağımsızlık mücadelesi kazanılmıştır.

Kaynak : PERRE