Adıyaman Belediyesi, Narlıkuyu mevkiinde uzun süredir kullanılmayan 3 dönümlük atıl alanı yeniden düzenleyerek kente modern bir sosyal yaşam alanı kazandırdı.

Önceden spor tesisi olarak kullanılan alan, Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'nin talimatıyla gerçekleştirilen kapsamlı tadilat ve peyzaj çalışmaları sonucunda Adıyaman Belediyesi Konukevi olarak hizmet verecek modern bir yaşam alanına dönüştürüldü.

Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü çalışmalarla 2 bin 900 metrekarelik alanda yürüyüş yolları, kameriyeler, çocuk oyun alanları ve otopark oluşturuldu. Modern peyzaj düzenlemeleri ve dekoratif aydınlatmalarla alan estetik bir görünüme kavuştu.

Yenilenen alanın Adıyamanlılara nefes alabilecekleri yeni bir sosyal mekân sunduğunu belirten Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, çalışmalara ilişkin yaptığı değerlendirmede şunları söyledi:

'Uzun süredir atıl durumda olan bu alanı yeniden düzenleyerek Konukevi olarak halkımızın kullanımına sunuyoruz. Amacımız sadece bir tesisi yenilemek değil, aynı zamanda kentimizin sosyal dokusuna değer katmak. Vatandaşlarımızın huzurla vakit geçirebileceği yeni yaşam alanları oluşturmaya devam edeceğiz. Adıyaman'a kazandırdığımız bu alanın hemşehrilerimize huzur ve mutluluk getirmesini diliyorum. Şehrimize hayırlı olsun.'

Kaynak : PERRE