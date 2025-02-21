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Türk Silahlı Kuvvetleri’nin, sınır güvenliğini sağlamak ve terör tehdidini bertaraf etmek amacıyla operasyonlarına kararlılıkla devam ettiği vurgulandı. Fırat Kalkanı bölgesinde son dönemde artan saldırı girişimlerine karşı güvenlik güçlerinin proaktif önlemler almaya devam edeceği belirtildi.

“Suriye’nin kuzeyindeki PKK/YPG’li teröristleri hendeklere gömmeye devam ediyoruz. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Fırat Kalkanı bölgesinde 8 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi. En son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar operasyonlarımız devam edecek.”

MSB’nin resmi sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

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