Çeyrek Finalde Olası Rakip Roma veya Athletic Bilbao
Fenerbahçe, İskoç temsilcisini elemesi halinde Roma – Athletic Bilbao eşleşmesinin galibiyle çeyrek finalde karşılaşacak.
Fenerbahçe’nin Avrupa Yolu
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi’nin lig etabını 10 puanla 24. sırada tamamladı ve play-off turunda Belçika ekibi Anderlecht ile eşleşti. İlk maçı 3-0 kazanan sarı-lacivertliler, ikinci maçta 2-2 berabere kalarak toplamda 5-2’lik skorla son 16 turuna yükseldi.
İskoç ekibi Rangers ise lig aşamasını 8. sırada tamamladı ve UEFA Avrupa Ligi’nde yoluna devam etti.
Fenerbahçe, Rangers karşısında alacağı sonuçlarla çeyrek finale yükselerek Avrupa’da yoluna devam etmeyi hedefliyor.
Kaynak : PHA