Bunlar da ilginizi çekebilir

İskoç ekibi Rangers ise lig aşamasını 8. sırada tamamladı ve UEFA Avrupa Ligi’nde yoluna devam etti.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi’nin lig etabını 10 puanla 24. sırada tamamladı ve play-off turunda Belçika ekibi Anderlecht ile eşleşti. İlk maçı 3-0 kazanan sarı-lacivertliler, ikinci maçta 2-2 berabere kalarak toplamda 5-2’lik skorla son 16 turuna yükseldi.

Çeyrek Finalde Olası Rakip Roma veya Athletic Bilbao

Copyright © 2023. Her hakkı saklıdır.

Bu bağlantı sizi https://www.adiyamanlilar.net dışındaki bir siteye yönlendiriyor.