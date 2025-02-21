Başkan Hallaç: “Hemşerilerimizin Huzurlu Bir Ramazan Geçirmesini Amaçlıyoruz”

Kahta Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Ramazan ayına temiz ve sağlıklı bir ortamda girmenin önemine vurgu yaparak şu ifadeleri kullandı:

“İbadethanelerimizde temizlik çalışmalarımızı düzenli olarak sürdürüyoruz. Ancak Ramazan ayı öncesinde, hemşerilerimizin ve misafirlerimizin huzurlu bir şekilde ibadet etmelerini sağlamak amacıyla temizlik çalışmalarımızı hızlandırdık. Temizlik ekiplerimiz, camilerimizi yeniden gözden geçiriyor, ibadet alanlarını hijyenik hale getirerek çalışmalarını tamamladıktan sonra gül kokusu sıkarak camilerden ayrılıyor.”

Yıl Boyunca Süren Temizlik Çalışmaları

Başkan Hallaç, belediye olarak halkın rahatlığını ve sağlığını her zaman ön planda tuttuklarını belirterek, cami temizliklerinin sadece Ramazan ayına özgü olmadığını, yıl boyunca devam ettiğini vurguladı.

Ramazan ayında ibadetlerin yoğunlaştığını belirten Hallaç, cami avlularından iç mekanlara kadar tüm alanların temiz ve sağlıklı bir ortam sunması için çalışmalara hız verildiğini ifade etti.

Kahta Belediyesi’nin titizlikle yürüttüğü bu çalışmalar, vatandaşların huzurlu bir şekilde ibadetlerini gerçekleştirmesi için önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Kaynak : PHA