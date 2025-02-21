31 İlde Eş Zamanlı Operasyon: 353 Gözaltı

Antalya merkezli Maydanoz Döner isimli restoran zincirine yönelik 31 ilde eş zamanlı olarak operasyon gerçekleştirildi. Operasyon kapsamında, aralarında 10 kamu personelinin de bulunduğu 353 kişi yakalandı.

Şirketin FETÖ Bağlantıları Tespit Edildi

Soruşturma kapsamında yapılan incelemelerde, döner zincirinin franchise (isim hakkı) usulü ile faaliyet yürüttüğü ve FETÖ bağlantılı kişilere gayri resmi ortaklık verdiği ortaya çıktı.

FETÖ iltisaklı şahıslar üzerinden finans sağlandı: Döner zincirinin, bir futbol kulübüne sponsor olduğu, FETÖ nedeniyle işlem gören ve örgütle bağlantısı devam eden kişilere bedel karşılığında gayri resmi ortaklık verdiği tespit edildi.

Referans Temelli Büyüme Sistemi: Şirketin, örgüt referansı göstermeden ortaklığa girişe izin vermediği ve bu sistemi "RTB - Referans Temelli Büyüme" olarak adlandırdığı belirlendi. Resmi belge olmaksızın bu ortaklıkların tamamen örgütsel güvene dayandığı tespit edildi.

Himmet ve finans aktarımı:

Şirketin, örgüte bağlı kişilere istihdam ve finans sağlamak amacıyla kullanıldığı,

Şubelerden himmet toplandığı ve bu paraların kuyumcu vb. esnaflar üzerinden emanet usulü ile örgüte aktarıldığı,

Şirketin yurt dışına yeni bayilikler vererek para transferini kolaylaştırdığı ortaya çıktı.

MASAK Raporlarına Yansıyan Detaylar:

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından yapılan incelemelerde, şirketin örgüte finansman sağlamak amacıyla:

Hakkında işlem bulunmayan kişiler üzerinden para transferleri gerçekleştirdiği,

Bu transferleri “ürün satın alımı” olarak faturalandırdığı,

Bayilerde örgütsel toplantılar yapıldığı,

Kazanılan paraların örgüt üyelerine dağıtılması yönünde talimat verildiği,

Şirket ortaklığından ayrılmak isteyen kişilere, örgüte destek sağlamak amacıyla kurulduğu ve bağlılıklarının devam etmesi gerektiği yönünde baskı yapıldığı tespit edildi.

Soruşturma Devam Ediyor

Adıyaman ve diğer illerde gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürerken, FETÖ/PDY terör örgütüne finansal destek sağladığı tespit edilen döner zincirine yönelik soruşturmanın derinleştirildiği öğrenildi.

Kaynak : PHA