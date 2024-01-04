Milli Savunma Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen haftalık bilgilendirme toplantısında, terörle mücadeleye ilişkin son rakamlar paylaşıldı.

Buna göre, son bir haftada 36 terörist, 2023 dahil 2 bin 237 terörist etkisiz hale getirildi.

Pençe-Kilit operasyonlarında ise 717 terörist etkisiz hale getirildi.

Son bir haftada teröristler tarafından harekat bölgelerine 30 taciz atışı gerçekleştirildi. Bu saldırılara karşılık veren Mehmetçik, 27 teröristi etkisiz hale getirdi.

Böylece, 1 Ocak 2023'ten itibaren gerçekleştirilen taciz ve saldırı sayısı 526'ya, etkisiz hale getirilen terörist sayısı ise 1529'a ulaştı.

https://twitter.com/tcsavunma/status/1742836026899337333

TSK’NIN ‘PENÇE’Sİ ZAP’TAKİ TERÖR YIĞINAĞINA UZANDI

Terör inlerine tek tek girmeyi sürdüren Mehmetçik, Irak’ın kuzeyinde başarıyla icra edilen Pençe-Kilit Operasyonu kapsamında, sağ ele geçirilen bir teröristin verdiği bilgiler doğrultusunda, Zap bölgesinde 467 adet kullanılmamış AK-47 piyade tüfeği ile birlikte çok sayıda mühimmat ve askerî teçhizat ele geçirildi.

Yine, arama-tarama faaliyetlerinde tespit edilen mağarada ise piyade ve keskin nişancı tüfekleri, makineli tüfek, bunlara ait çok sayıda mühimmat, el bombaları ile muhtelif yaşam malzemesi ele geçirdi.

Pençe-Kilit Harekatı'nda bugüne kadar 717 terörist etkisiz hâle getirilirken, değişik çaplarda toplam 1887 silah ve 792 bin 545 mühimmat ele geçirildi, 2 bin 582 mayın/el yapımı patlayıcı tespit ve imha edildi, 849 mağara/sığınak kullanılamaz hale getirildi.

Öte yandan son bir haftada yasa dışı yollarla Türkiye'ye girmeye çalışan 118 şahıs yakalandı. 2 bin 113 şahsın da hududu geçmesi engellendi. 2023'te bu sayı toplam 13 bin 758 oldu.