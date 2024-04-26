Alınan bilgiye göre olay, Yeşilyurt Mahallesi’nde meydana geldi.

İddiaya göre, Hısnı Mansur Caddesi üzerinde Ferhat Vural’a ait motosikletin çalındığı ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri tarafından bölgede güvenlik kamera kayıtlarını incelemeye alarak, görgü tanıkların ifadesine başvurdu. Polis ekiplerince yapılan incelemede şüphelilerin motosikleti çalan şüphelilerin S.K., M.G. ve G.K olduğu tespit edildi. Polis ekipleri tarafından yapılan baskında motosikletle birlikte S.K. ve M.G., gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürülürken, adresinde bulunmayan G.K’nin yakalanması için çalışma başlatıldığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Kaynak : PHA