Petrol fiyatlarındaki hareketlilik akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Bren petrolün varil fiyatının 60 dolar sınırından 65 dolara kadar yükselmesi akaryakıta zam üstüne zam olarak yansıdı.

Motorinin ardından bir zam da benzine

21 Ocak tarihinde 1 lira zamlanan motorine 23 Ocak tarihinde ikinci bir zam daha gelmiş motorinin fiyatı, 1 lira 43 kuruş daha artmıştı. Motorine gelen peş peşe zamların ardından şimdi de benzine zam göründü.

Benzine 1 TL 11 kuruş zam!

Benzinin litre fiyatına 27 Ocak Salı gününden itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 11 kuruş zam bekleniyor.

Kaynak : PERRE