Özel Diyarbakır Maya Okulları İlkokulu'nda 8 adayın yarıştığı başkanlık seçiminde, öğrenciler oy kullanarak demokrasi kültürünü deneyimledi. Öğrencileri Amedspor'un maçına götürmek ve hava üssünü ziyaret etmek gibi vaatlerle başkan seçilen 3. sınıf öğrencisi Arjin Altun, sözlerini yerine getirmek için çalışmalara başladı.

Özel Diyarbakır Maya Okulları İlkokul Müdür Yardımcısı Tuba Efe Akbulut, gerçekleştirdikleri başkanlık seçimlerinin aslında bir çocuk paylaşımı olmadığı, çocukların demokrasiyle tanıştığı çok kıymetli bir süreç olduğunu söyledi. Akbulut, 'Bu seçim sayesinde öğrencilerimiz kendi fikirlerini ifade etmeyi, oy kullanarak karar vermeyi ve çoğunluğun seçimine saygı duymayı öğrendiler. Bizler için değerli olan çocuklarımızın kendilerini ifade edebilen saygı ve sevgi çerçevesinde aktif bireyler yetiştirebilmektir. Bu seçime katılım sağlayan öğrencilerimi kutluyorum. Başkan seçilen ve yardımcı seçilen öğrencilerimi de tebrik ediyorum. 8 tane adayımız vardı. Öncelikle her sınıf kendi adayını belirledi. Bu süreçte sınıf öğretmenlerimiz, sınıf içerisinde çocukların seçimiyle her sınıftan birer aday belirlediler. Seçilen 8 adaydan sonra, adayların seçim çalışmalarını ve tanıtımını yaptık. Birinci sınıflar aday olmadı, onların sadece seçme hakları vardı. Bütün okul, seçilen öğrencilerimiz için oy kullanarak başkanlık seçimini yaptık' dedi.

Vaatleri saymakla bitmiyor

Seçimlerde verdiği vaatlerle çoğunluğun oyunu kazanan 3. sınıf öğrencisi başkan Arjin Altun, seçim öncesi afişler hazırladığını, konuşma metinleri oluşturduğunu ve vaatlerde bulunduğunu söyledi. Altun, 'Vaatlerim arasında, Amedspor maçına götürmek, 7. Kolordu Hava Üssünü ziyaret etmek ve eğlenceli oyun günleri yapmak vardı, şimdi başkan seçildim ve bu vaatlerimi yerine getireceğim. 8 aday vardı, ben birinci oldum. Arkadaşlarım da ikinci ve üçüncü oldu. Onlar benim arkadaşlarım ve yardımcılarım olarak projelerimde destek olacaklar. Bu seçimler sayesinde demokrasi, sorumluluk almayı ve görevlerimizi yerine getirmeyi öğrendim. İlk kez oy kullandım, çok mutluydum ve çok heyecanlandım' diye konuştu.

4. sınıf öğrencisi başkan yardımcısı Eymen Ayaz Dinç ise 8 aday içerisinde yer aldığını ve seçimlerden sonra en çok oy olan kişiler arasında olduğu için başkan yardımcısı olduğunu söyledi. Ayaz, 'Arkadaşıma destek olacağım. Oy kullanmak güzeldi ve çok heyecanlıydım' şeklinde konuştu.

Bir diğer başkan yardımcısı 2. sınıf öğrencisi Lavin Nava Nuroğlu, seçimlerin çok güzel geçtiğini kaydederek 'Ben de afişler hazırladım. Okul başkanımızın dediği gibi ben de konuşmalar hazırladım. Bu seçimin sonucunda ben de başkan yardımcısı olarak seçildim. İlk kez böyle bir seçime katıldım. Çok mutluydum, çok heyecanlıydım'' şeklinde konuştu.