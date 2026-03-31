Bugün Adıyaman’da düzenlenen “Kim Var?” Sanat Etkinliği, geniş katılımla TPAO Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğü koordinesinde hayata geçirilen etkinliğe Adıyaman Valisi Osman Varol ile İstanbul Milletvekili ve sanatçı Yücel Arzen Hacıoğulları katıldı. Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde, Şehit Fatih Doğan Güzel Sanatlar Lisesi tarafından organize edilen programda öğretmenler, öğrenciler ve veliler de yer aldı. Adıyaman’da gerçekleştirilen etkinlikte öğrencilerin sahne performansları ve sergi çalışmaları izleyiciler tarafından takip edildi. Program, öğrencilerin sanatla buluşmasına katkı sunan organizasyonlardan biri olarak dikkat çekti.

Resim Sergisi Açılışı Yapıldı

Program öncesinde öğrenciler tarafından hazırlanan resim sergisinin açılışı Adıyaman Valisi Osman Varol tarafından gerçekleştirildi. Sergiyi gezen Varol, eserleri inceleyerek öğrencilerden bilgi aldı.

Sahne Performansları İlgiyle İzlenildi

Sergi açılışının ardından “Kim Var?” sahne etkinliği düzenlendi. Programda sahne alan sanatçı Yücel Arzen Hacıoğulları, seslendirdiği eserlerle performans sergiledi. Etkinlik kapsamında Şehit Fatih Doğan Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri de sahne alarak çeşitli gösteriler sundu.

Öğrenciler Sanatçıyla Aynı Sahneyi Paylaştı

Orkestra ve koro eşliğinde gerçekleştirilen performanslar izleyiciler tarafından takip edildi. Öğrencilerin profesyonel bir sanatçıyla aynı sahnede yer alması programın öne çıkan anları arasında yer aldı.

Program Tamamlandı

Sanat temalı etkinlik, gerçekleştirilen sahne performanslarının ardından sona erdi.