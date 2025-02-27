Özel’in açıklamalarına bir tepki de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan geldi. Erdoğan, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı’nda yaptığı konuşmada, "Sayın Özel haddini bilecek. Ordumun komuta kademesine laf atma yetkisi ve hakkı sende değildir. Ayaklarını denk al, denk almazsan biz getirmesini biliriz." diyerek CHP liderine sert çıktı.

MSB: "Tüm Yasal Haklar Kullanılacaktır"

Milli Savunma Bakanlığı'nda düzenlenen haftalık basın bilgilendirme toplantısında, gazetecilerin Özgür Özel’in açıklamalarına ilişkin sorularını yanıtlayan Bakanlık kaynakları, şu ifadeleri kullandı:

"Kuvvet Komutanlarımızın şahsını ve genel olarak Milli Savunma Bakanlığımızı hedef alan açıklamalar kabul edilemez. Türk Silahlı Kuvvetleri, anayasal çerçevede görev yapan, vatanı ve milleti için canını feda etmeye hazır kahraman askerlerden oluşmaktadır. Kara, Deniz ve Hava Kuvvetlerimizin her kademesindeki komutanlarımız, devletin emir ve talimatları doğrultusunda görev yapmaktadır. Bu çerçevede, tüm yasal haklarımız kullanılacaktır."

MSB'nin, Özel’in Kara Kuvvetleri ve Deniz Kuvvetleri komutanlarına yönelik iddialarına karşı yargı sürecini başlatacağı bildirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Sert Tepki: “Haddini Bileceksin”

Özel’in açıklamalarına en sert tepkiyi ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan verdi. AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı’nda konuşan Erdoğan, CHP liderini hedef alarak şu ifadeleri kullandı:

"Sayın Özel çok konuşmakta ancak boş konuşmaktadır. Diyet borcu Sayın Özel'i müşkül durumda bırakmaktadır. Ordumun komuta kademesiyle ilgili kullandığı seviyesiz, sorumsuz ve saldırgan ifadeler en son örnektir. Sayın Özel, başkomutan olarak sana sesleniyorum: Ayaklarını denk al, denk almazsan da biz getirmesini biliriz. Ordumun komuta kademesine laf atma yetkisi ve hakkı sende değildir. Haddini bileceksin."

Erdoğan, Türk Silahlı Kuvvetleri'ni hedef alan açıklamaların kabul edilemez olduğunu belirterek, "Bizim ordumuz, milletimizin göz bebeğidir. Kahraman Mehmetçik, vatan için gece gündüz demeden mücadele vermektedir. CHP'nin başındaki zat, bu orduya dil uzatamaz!" dedi.

Özgür Özel Ne Demişti?

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada, Mustafa Kemal Atatürk’e bağlılıklarını ifade eden 5 teğmenin ihraç edilmesi sürecinde kuvvet komutanlarının rolü olduğunu iddia etmişti.

Özel, Kara Kuvvetleri Komutanı Selçuk Bayraktaroğlu ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Ercüment Tatlıoğlu'nu kastederek, şu ifadeleri kullanmıştı:

*"Türk Silahlı Kuvvetleri'nden Mustafa Kemal'in askerleri, ‘Mustafa Kemal'in askerleriyiz’ diye and içen 5 teğmeni ihraç ettiler, biliyorsunuz. Orada Disiplin Kurulu’nun başkanı Kara Kuvvetleri Komutanlığı Kurmay Başkanı’ydı, Korgeneral Tevfik Algan. Bu ihraca şerh koydu, itiraz etti. Ardından Algan'ın bu tutumundan rahatsız olanlar Algan'ı sürgüne yollamak istediler. Algan onlara gerekli cevabı istifa dilekçesini basarak verdi.

Ben buradan sadece şunu söylüyorum: O süreçte Algan’a kimin baskı yaptığını, o süreçte teğmenlerin ihracı için kimin çırpındığını, bu sürecin medyada köpürtülmesi için kimin uğraştığını biliyorum ve onlara, onlara isimlerini vererek sadece şunu söylüyorum: Kara Kuvvetleri Komutanı Selçuk Bayraktaroğlu ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Ercüment Tatlıoğlu, ne yaptığınızı biliyorum ve Hulusi Akar’a söylediğimi size de söylüyorum. Siz arkadaşlarınızın hayır duasını değil, bedduasını almış adamsınız.

Deniz Kuvvetleri Komutanı'nın kimin yerine geçmek istediğini, kimin kuyusunu kazdığını ve gayrinizami harp denebilecek bir psikolojik savaşla teğmenlerin ihracını nasıl kışkırttığını, Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nın nasıl, komutanının nasıl mobbing uyguladığını biliyorum. Silah arkadaşlarımdan duyuyorum. Günü gelince hesabını sormak üzere bir tarafa not ediyorum."*

Siyasi Gerilim Tırmanıyor

Özgür Özel’in açıklamalarına karşı gelen bu sert tepkiler, Türk siyasetinde tansiyonu yükseltti.

CHP, Özel’in açıklamalarının arkasında duracak mı?

MSB'nin açacağı hukuki sürecin boyutu ne olacak?

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AK Parti cephesinin bu konudaki tavrı nasıl devam edecek?

Bu gelişmeler, siyasette askeri kurumlarla ilgili yapılan açıklamaların nasıl yankı bulduğunu ve ne gibi sonuçlar doğurabileceğini gösteriyor.

CHP lideri Özgür Özel’in önümüzdeki günlerde bu tepkilere nasıl yanıt vereceği merak konusu olurken, Milli Savunma Bakanlığı'nın yargıya taşıyacağı dava sürecinin nasıl şekilleneceği de yakından takip edilecek.

Kaynak : PHA