Görüşmenin ardından yapılacak açıklamanın yerinin son dakikada Ankara’dan İstanbul’a kaydırılması, sürecin hızlandırılması ve olası provokasyonların önüne geçilmesi amacıyla alındığı belirtiliyor. DEM Parti heyeti, Öcalan’ın çağrısını Taksim’deki Elit World Otel’de kamuoyuyla paylaşacak.

DEM Heyeti İmralı'da: Tarihi Açıklama Bekleniyor

Bugün sabah saatlerinde DEM Parti’nin oluşturduğu 7 kişilik heyet, terör örgütü PKK'ya çağrıda bulunması beklenen Abdullah Öcalan ile görüşmek üzere İmralı’ya gitti. Saat 14.00 itibarıyla sona eren görüşmenin ardından gözler 17.00’de yapılacak açıklamaya çevrildi.

Daha önce DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan ve İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder’den oluşan heyetin, bu kez genişletildiği öğrenildi. Heyette yer alan isimler şu şekilde:

DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan,

Eski Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk,

DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan,

DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder,

Abdullah Öcalan’ın avukatları Cengiz Çiçek ve Faik Özgür Erol.

Bu genişletilmiş heyetin, PKK’nın silahlı mücadelesinin sona erdirilmesi sürecinde aktif rol oynayacağı iddia ediliyor.

Öcalan’ın Çağrısının İçeriği Ne?

CNN TÜRK Ankara Temsilcisi Dicle Canova’nın aktardığı kulis bilgilerine göre, Öcalan’ın PKK’ya doğrudan silah bırakma ve örgütün kendisini feshetmesi yönünde çağrıda bulunması bekleniyor.

Edinilen bilgilere göre, Öcalan’ın açıklaması 1 A4 sayfası uzunluğunda olacak ve örgütün neden silahlı mücadeleye başladığını, ancak bu mücadeleyi sürdürmenin artık bir anlamı kalmadığını anlatan ifadeler içerecek.

Dicle Canova’nın açıklamalarına göre, Öcalan’ın çağrısı şu ana başlıkları içerecek:

PKK’nın silahlı mücadeleye başlama gerekçeleri

Kürt kimliğinin tanınmaması,

Anti-demokratik uygulamalar,

Hak ihlalleri ve siyasi baskılar.

Günümüz koşullarının değiştiği ve silahlı mücadelenin gereksiz hale geldiği vurgusu

Demokratik açılım süreçleri,

Jeopolitik gelişmelerin silahlı mücadelenin sürdürülebilirliğini ortadan kaldırdığı,

PKK’nın siyasi mücadeleye yönelmesi gerektiği.

PKK’nın tamamen silah bırakması ve kendisini feshetmesi gerektiği çağrısı

Öcalan’ın örgütün feshi yönünde kesin bir talimat verebileceği belirtiliyor.

Herhangi bir pazarlığın olmadığı ve bu çağrının devlete yönelik olmadığı

Çağrının doğrudan PKK ve uzantılarına yönelik olacağı vurgulanıyor.

Öcalan’a Karşılık Ne Verilecek?

Bu süreçte en çok merak edilen konulardan biri de, Öcalan’ın böyle bir çağrıyı yapmasının karşılığında bir pazarlık olup olmadığı.

Canova’nın aktardığına göre, bu çağrı herhangi bir pazarlık sonucu gerçekleşmedi. Hükümet yetkilileri, "Şehit ailelerini rahatsız edecek herhangi bir adım atılmayacak, Öcalan’a af veya herhangi bir hukuki kolaylık sağlanmayacak” açıklamasında bulundu.

Ayrıca, Öcalan’ın "umut hakkı" yani ilerleyen dönemde şartlı tahliye gibi bir talebinin de gündemde olmadığı belirtiliyor.

Açıklama İstanbul Taksim'de Yapılacak

İmralı’daki görüşmenin ardından DEM Parti’nin açıklamayı Ankara yerine İstanbul’da yapma kararı alması, sürecin hızlandırılmak istendiğini gösteriyor.

DEM Parti’den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İmralı Heyeti'nin Sayın Öcalan ile görüştükten sonra bugün (27 Şubat Perşembe) saat 17:00'de Elit World (Taksim) Otel'de açıklama yapacaktır."

Bu açıklamanın, PKK’nın geleceği açısından kritik bir dönüm noktası olması bekleniyor.

Sürecin Sonrası Ne Olacak?

Öcalan’ın yapacağı çağrının ardından gözler PKK’nın nasıl bir tepki vereceğine çevrildi.

PKK lider kadrosu bu çağrıya nasıl yanıt verecek?

Örgüt gerçekten silah bırakacak mı?

PKK’nın yurtdışındaki uzantıları (Suriye’de YPG, Irak’ta KCK) bu çağrıya nasıl tepki gösterecek?

Özellikle, örgütün Suriye kolu olan YPG’nin ve Kandil’deki PKK lider kadrosunun bu çağrıya nasıl yanıt vereceği, sürecin seyrini belirleyecek en önemli unsurlar arasında.

Öcalan’ın çağrısının ardından Türkiye’nin iç siyaseti de bu gelişmelere odaklanmış durumda. İktidar kanadı, muhalefetin bu süreçle ilgili yorumlarını yakından takip ederken, önümüzdeki günlerde siyaset sahnesinde tartışmaların artması bekleniyor.

Öcalan’ın İmralı’dan yapacağı çağrı, Türkiye’de çözüm sürecine dair yeni bir dönemin başlangıcı mı olacak, yoksa geçmişte olduğu gibi sonuçsuz bir girişim olarak mı kalacak?

Saat 17.00’de yapılacak açıklamada, sürecin tüm detayları netleşecek. Özellikle PKK’nın bu çağrıya vereceği tepki ve hükümetin bundan sonraki adımları, Türkiye siyasetinde yeni bir sürecin kapısını aralayabilir.

Gelişmeler an be an takip ediliyor. Saat 17.00’de yapılacak açıklama, sürecin yönünü belirleyecek.

Kaynak : PHA