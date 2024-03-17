Ali Tosun mesajında şunları ifade etti:

“Bugün, tarihimize altın harflerle yazılmış Milletimizin ezelden beri gelen bağımsızlık tutkusunun destansı sayfalarından birisi olan Çanakkale Zaferi’nin 109. yıl dönümünü kutlamanın ve vatanımız için canlarını feda eden şehitlerimizin Şehitler Gününü idrak etmenin onurunu yaşamaktayız. Büyük bir direnişin, vatan sevgisinin ve cesaretin simgesi olan 18 Mart Çanakkale Zaferi, milletimizin tarihinde özel bir yere sahiptir. Çanakkale’de düşmana karşı tarih boyunca eşine az rastlanır bir kahramanlık sergilenmiştir. Binlerce şehidin ve gazinin bu topraklarda bıraktığı iz, zamanda bir milletin birlik ve beraberlik içinde neler başarabileceğinin bir örneğidir.

Aziz milletimizin istiklal ve istikbal uğrundaki yüksek inanç ve kararlılığının destanı olan bu zafer, bizim için sadece iftihar vesilesi değil aynı zamanda zorluklar karşısında bizlere mücadele azmi veren bir ilham ve güç kaynağıdır. Bizler de millî birlik ve beraberlik ruhunu gelecek nesillere aktarmak sorumluluğuyla, Çanakkale ruhunu canlı ve diri tutabilmek, bu mirası yaşatmak, ülkemizi daha da ileriye taşımak için azimle çalışıyoruz. Bugünden geleceğe güvenle bakabilmek, bu tarihi zaferi gelecek nesillere en doğru bir şekilde öğretmek için çabalıyoruz. Bu amaçla, bize emanet nesilleri Çanakkale Zaferini kazandıran ruh, irade, inanç ve azimle yetiştiriyoruz. Ülkemiz ve milletimiz için Çanakkale Zaferinde ortaya koyduğumuz ruh ve iradeyle çalışıyor, her türlü zorluğu birlik ve beraberlikle aşabileceğimize olan inançla mücadelemizi sürdürüyoruz.

Büyük bir imanın, muazzam bir azmin ve sarsılmaz bir kararlılığın timsali olan bu zaferin 109. yıl dönümü vesilesiyle, Çanakkale Zaferi’ni kutluyor, 18 Mart Şehitler Günü’nde bu toprakları bize emanet eden tüm şehitlerimizi ve başta Gazi Mustafa Kemal olmak üzere bütün kahramanlarımızı rahmet ve minnetle anıyorum.” ifadelerini kullandı.

Kaynak : PHA