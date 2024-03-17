TPAO Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinliğe Adıyaman Valisi Dr. Osman Varol, Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Şahin, Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Kelleş, Baro Başkanı Av. Bilal Doğan, İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun, Üniversitemiz akademik ve idari çalışanları ile öğrenciler katıldı.

Barış Bölükbaşı tarafından yazılan ve Çiğdem Tunç tarafından yönetilen tek perdelik oyun “Bir Eski Zaman Hikayesi” izleyicilere eğlenceli bir akşam yaşattı.

Tiyatro oyununun ardından Çiğdem Tunç, Bora Gencer ve Abidin Yerebakan tarafından şarkı ve şiirler seslendirildi.

Gösteri sonunda Çiğdem Tunç Tiyatrosu’na teşekkür eden Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Kelleş: “Değerli misafirler, üniversitemizin kıymetli akademik ve idari personeli ve sevgili öğrencilerimiz, hayırlı ramazanlar dileyerek, sizleri en içten duygularımla selamlarım. Bu güzel akşamın mimarları, herhangi bir maddi karşılık beklemeden öğrencilerimize psikososyal destek vermek amacıyla oyunlarını sergilediler. Uzun bir süre sonra öğrencilerimizin içten gülümsemelerine şahit olduk. Oyunda emeği geçen herkese yaşamlarımızı yeniden yoluna koymaya çalışırken verdikleri bu anlamlı destek için çok teşekkür ederiz. Bu akşam tüm Adıyaman’ın yüreğine dokundular. Bu vesileyle depremden bu yana tanık olduğumuz nice insanlık dersine bir yenisi daha eklenmiş oldu. Milletimizin bir ferdi olmaktan bir kez daha gurur duyduk. Sanatın iyileştirici gücüne inanıyoruz. Bu inancımızı tazeleyen bütün oyun ekibini minnettarlıkla alkışlıyor, hepinize iyi akşamlar diliyorum.” dedi.

Tiyatro gösterisi, Adıyaman Valisi Dr. Osman Varol, Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Şahin ve Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Kelleş’in oyunculara plaket ve çiçek takdiminin ardından son buldu.

Kaynak : PHA