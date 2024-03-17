Vali Dr. Varol mesajında, 'Çanakkale Geçilmez' sözünün tarihe altın harflerle nakşedildiği bu kutlu zaferin 109. yılını idrak ettiklerini belirten Vali Varol, bugünün anlamını vurgulayarak, Çanakkale'nin Türk milletinin vatan sevgisi ve iman gücünü en üst düzeyde ortaya koyduğu eşsiz bir destandır dedi.

Varol, mesajında ayrıca, Çanakkale Zaferi'nin, dünya tarihini değiştiren bir olay olduğunu, milli mücadelenin ilk kıvılcımı ve hür yaşama aşkının destansı bir mücadelesi olduğunu ifade etti. Çanakkale'nin, milletin birlik ve geleceği üzerine plan yapanlar için unutulmaması gereken bir ders olduğunu belirtti.

Tarih yazan bir millet olduklarını dile getiren Vali Varol, Çanakkale ruhunu diri tutmanın ve şehitlerin emanet ettiği topraklara sahip çıkmanın önemine değindi. Ayrıca, geçmişi olmayanın geleceğinin de olamayacağı bilinciyle, şehitleri rahmetle, gazileri ise saygı ve şükranla andıklarını belirtti.

Vali Dr. Varol'un mesajı, Çanakkale Zaferi'nin 109. yıldönümünde, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, İstiklal Savaşı'nın tüm kahramanlarını anarak son buldu.

Adıyaman Valisi Dr. Osman Varol’un mesajı şöyle:

“Şanlı tarihimize altın harflerle nakşedilerek, milli birlik ve beraberliğimizi taçlandıran, 'Çanakkale Geçilmez' sözünün tarihe yazıldığı kutlu zaferin 109. yıldönümünü idrak ediyoruz.

Bu anlamlı günde ’Çanakkale Geçilmez’ gerçeğini tüm dünya milletlerinin hafızasına kazıyan başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, ebediyete intikal eden bütün şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyoruz.

Çanakkale Zaferi, Türk milletinin imkânsızı başardığı, vatan sevgisini ve iman gücünü en üst safhada ortaya koyduğu eşsiz bir destandır. Bu öyle bir destandır ki gözler hâlâ onunla yaşarmakta, yürekler onunla ürpermekte, düşünceler onunla yücelmektedir. Dünya tarihini ve masa başında yapılan hesapları değiştiren bu zafer aynı zamanda milli mücadelenin ilk kıvılcımı ve şahlanan bir milletin hür yaşama aşkının ibret verici ve destansı bir mücadelesidir. Bu yönüyle Çanakkale, dün olduğu gibi bugün de milletimiz, ülkemiz ve geleceğimiz üzerine plan kuranlar için hiçbir zaman unutmamaları gereken bir derstir.

Tarih yapan ve tarih yazan bir millet olarak bugün bizlere düşen görev, Çanakkale ruhunu diri tutmak, kahraman şehitlerimizin kanlarıyla sulanan ve bizlere emanet edilen bu kutsal topraklara aynı şuurla sahip çıkarak, bizden sonraki nesillere daha güvenli bir gelecek bırakıp şanlı tarihimizden aldığımız güç ile yeniden büyük ve güçlü Türkiye için yolumuza devam etmektir.

Geçmişi olmayanın geleceğinin de olamayacağının bilinci ile 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıldönümünde, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, İstiklal Savaşının tüm kahramanlarını, kanlarıyla ve canlarıyla bu toprakları bizlere vatan yapan aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle, gazilerimizi de saygı ve şükranla anıyorum.”

Kaynak : PHA