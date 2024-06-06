Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, bakanlığa bağlı resmi ve özel okul/kurumlarda faaliyet gösteren yemekhane, kantin, kafeterya, büfe gibi gıda işletmelerinin gıda güvenilirliği ve hijyen şartlarının 2020/8 sayılı Genelge çerçevesinde okullarda kurulan denetleme komisyonları tarafından belirli periyotlarla düzenli olarak denetlendiği belirtildi. Açıklamada, basında yer alan haberlerle ilgili yapılan inceleme sonucunda, öğrencilerin okul dışında yedikleri yiyeceklerden rahatsızlandığı tespit edildiği ifade edildi. Ayrıca, son olarak il merkezindeki Mehmet Akif Ersoy Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde 5 öğrencinin kantinde yedikleri yiyeceklerden dolayı rahatsızlandıklarını okul idaresine bildirdiği ve okul idaresi tarafından ambulans çağrıldığı belirtildi. Hastanede yapılan tetkik ve muayeneler sonucunda, öğrencilerde gıda zehirlenmesine dair herhangi bir bulguya rastlanmadığı ve öğrencilerin aynı gün taburcu edildiği bilgisi verildi. Milli Eğitim Müdürlüğü, öğrencilerin sağlığı ve güvenliği için gerekli tüm tedbirlerin alındığını ve denetimlerin düzenli olarak yapıldığını vurguladı.

Kaynak : PHA