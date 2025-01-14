Vali, Milletvekilleri ve Belediye Başkanı Karşıladı

Bakan Tekin, Adıyaman Havalimanı'nda Vali Dr. Osman Varol, AK Parti Adıyaman Milletvekilleri Mustafa Alkayış ve Hüseyin Özhan ile Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere tarafından karşılandı. Yetkililer, Tekin'in Adıyaman ziyaretinin kent için önemli olduğunu belirtti.

İnceler Köyü Ziyareti

Ziyaret programı kapsamında Bakan Tekin, Adıyaman merkez İnceler Köyü İlk ve Ortaokulu’nu ziyaret etti. Öğrenciler ve öğretmenlerle bir araya gelen Tekin, fedakâr eğitimcilerin çalışmalarından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Bakan Tekin’e ziyaret sırasında Vali Varol ve milletvekilleri eşlik etti.

Valilikte Değerlendirme Toplantısı

Bakan Yusuf Tekin, daha sonra Adıyaman Valiliği’ne geçti. Burada şeref defterini imzalayan Tekin, deprem bölgesi illerindeki Millî Eğitim müdürlerinin de katılımıyla düzenlenen bir değerlendirme toplantısına başkanlık etti.

Afet Bölgesi Eğitim Yatırımları Gündemde

Aslan Selim Anadolu Lisesi’nin açılış töreninin ardından Bakan Tekin, saat 13.00’te Afet Bölgesi Eğitim Yatırımları Değerlendirme Toplantısı'na katılacak. Toplantıda afet bölgesindeki eğitim yatırımları ve bölgeye yönelik planlamalar ele alınacak.

Ziyaret ve toplantılar boyunca depremden etkilenen iller ve özellikle Adıyaman’da eğitim faaliyetlerinin güçlendirilmesi ve afet bölgesindeki eğitim sorunlarının çözümüne yönelik çeşitli adımların değerlendirileceği bildirildi.

Kaynak : PHA