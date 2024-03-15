Yaklaşık 1,5 aydır Adana'daki özel bir hastanenin yoğun bakım servisinde tedavi gören Fatma Kurt, şeker hastalığı ile mücadele ediyordu. Yapılan tüm tedavilere yanıt veremeyen Fatma Kurt, dün; tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Adıyaman’a getirilen Fatma Kurt’un cenazesi, bugün Cuma namazını müteakiben, gözyaşları arasında ebedi istiraatgahına defnedildi.

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Adıyaman Belediyesi Yeni Mezarlık'taki aile mezarlığında toprağa verilen Fatma Kurt’un cenazesine, şehir protokolü ve çok sayıda vatandaş iştirak etti.

 

Kaynak : PHA

Kaynak: rss