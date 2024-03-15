Yaklaşık 1,5 aydır Adana'daki özel bir hastanenin yoğun bakım servisinde tedavi gören Fatma Kurt, şeker hastalığı ile mücadele ediyordu. Yapılan tüm tedavilere yanıt veremeyen Fatma Kurt, dün; tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Adıyaman’a getirilen Fatma Kurt’un cenazesi, bugün Cuma namazını müteakiben, gözyaşları arasında ebedi istiraatgahına defnedildi.

Adıyaman Belediyesi Yeni Mezarlık'taki aile mezarlığında toprağa verilen Fatma Kurt’un cenazesine, şehir protokolü ve çok sayıda vatandaş iştirak etti.

Kaynak : PHA