TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’un başkanlığında gerçekleştirilen olağanüstü toplantıda, Gazze’de yaşanan insanlık dramı, İsrail’in işgal ve soykırım politikaları ve uluslararası kamuoyunun sessizliği üzerine görüşmeler yapıldı. Genel Kurul’da yapılan müzakereler sonucunda, İsrail’in Gazze’deki işgalini genişletme kararını ve Filistin halkına yönelik sürdürdüğü soykırımı kınayan Meclis Başkanlığı tezkeresi oybirliğiyle kabul edildi. Toplantıda AK Parti Adıyaman Milletvekili, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi ve AK Parti Genel Merkez Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Resul Kurt, tezkereyle ilgili yaptığı değerlendirmelerde bulundu.

Milletvekili Resul Kurt, Filistin’de yaşanan katliama ilişkin, “Bu zulme sessiz kalmak, insanlık onurunu inkâr etmektir” diyerek “TBMM olarak, mazlumların yanında, zalimlerin karşısında olmayı tarih boyunca görev bilmiş bir milletin temsilcileriyiz. İsrail’in Gazze’de yıllardır süren işgal ve soykırım politikaları, bugün açlığı, susuzluğu ve yokluğu bir silah haline getirmiştir. Masum çocuklar, kadınlar, yaşlılar dünyanın gözü önünde katledilmekte, insanlık vicdanı ağır bir sınavdan geçmektedir. Bu zulme sessiz kalmak, insanlık onurunu inkâr etmektir. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde oybirliği ile kabul edilen bu tezkere, Filistin halkının özgürlük mücadelesine verilen en güçlü desteklerden biridir” ifadelerini kullandı.

“Soykırım sona erene kadar mücadelemizi sürdüreceğiz”

Kurt, konuşmasının devamında şunları kaydetti:

“Bizler, soykırım sona erene, işgalci İsrail politikaları durdurulana ve Filistin halkı özgürlüğüne kavuşana kadar mazlumların yanında dimdik duracağız. Bugün Gazi Meclisimizin aldığı bu karar, sadece Türkiye’nin değil, insanlığın ortak vicdanının sesidir. Bu karar, dünya kamuoyuna da güçlü bir çağrıdır: ‘Artık zulme dur deyin.’ Türkiye olarak, Filistin’in bağımsızlığına, Kudüs’ün kutsiyetine ve bölge barışına yönelik mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz.”

“Milletimiz her daim mazlumun yanında, zalimin karşısında yer almıştır. Adıyaman’dan Gazze’ye, Anadolu’dan Kudüs’e uzanan kardeşlik bağımız ebediyen sürecektir. Filistin davası bizim davamızdır” ifadelerini kullandı.

Kaynak : PHA