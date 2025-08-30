30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 103. yıl dönümü Adıyaman’da coşkuyla kutlandı. Zafer Bayramı dolayısıyla Adıyaman Valiliği bahçesinde düzenlenen törende, Saygı duruşu ve İstiklal Marşımızın okunmasının ardından Adıyaman Valisi Osman Varol, Garnizon Komutanı Albay Mustafa Kürşat Doğan ve Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere tarafından Atatürk anıtına çelenkler sunuldu.

Atatürk anıtına çelenklerin sunulmasının ardından, Garnizon Komutanı Albay Sayın Mustafa Kürşat Doğan ve Belediye Başkanı Sayın Abdurrahman Tutdere ile birlikte Valilik Makamında tebrikatları kabul etti.

Etkinlik, Valilik Konferans Salonu'nda düzenlenen kutlama programıyla sona erdi.

Kaynak : PHA