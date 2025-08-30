“30 Ağustos, Özgürlük İradesinin En Güçlü Sembolüdür”



Başkan Düşük mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Milletimizin bağımsızlık ve özgürlük yolundaki azmini, inancını ve kararlılığını tüm dünyaya ilan eden 30 Ağustos Zaferi’nin 103. yıl dönümünü büyük bir gurur, coşku ve minnet duygularıyla kutluyoruz.



30 Ağustos 1922, sadece askeri bir zafer değil; aynı zamanda milletimizin ‘esaret altında yaşamaktansa özgürlük uğruna can vermeyi’ tercih eden iradesinin en güçlü sembolüdür. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde, kahraman Mehmetçiğin fedakârlığıyla kazanılan bu destan; milletimizin birlik ve beraberlik içinde neleri başarabileceğinin en somut göstergesidir.”



“Görevimiz, Vatanı Daha İleriye Taşımaktır”



Genç Nesiller Derneği olarak üzerlerine düşen sorumluluğu hatırlatan Düşük, şu ifadeleri kullandı:

“Bugün bizlere düşen görev, aziz şehitlerimizin ve kahraman gazilerimizin canları pahasına bizlere emanet ettiği bu kutsal vatanı; demokrasi, adalet ve kardeşlik duygularıyla daha ileriye taşımaktır. Dernek olarak bizler; tarihimizin bu şanlı sayfasından aldığımız ilhamla, gençlerimizin milli ve manevi değerlerine bağlı, bilinçli, üretken ve sorumluluk sahibi bireyler olarak yetişmesi için çalışmaya devam edeceğiz.”



“Şehitlerimizi Rahmetle, Gazilerimizi Şükranla Anıyoruz”



Başkan Düşük, mesajının sonunda şu ifadeleri kullandı:

“Bu vesileyle, başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, bağımsızlığımız için canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi minnet ve şükranla anıyor; milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı en içten dileklerimizle kutluyoruz.”

Kaynak : PHA