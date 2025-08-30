Saldırıda Hayatını Kaybetti



Olay, Kahta ilçesi Gazi Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, sokakta yürüyen yabancı uyruklu Kamil Numan (23), bir grubun bıçaklı saldırısına uğradı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Ağır yaralanan Numan, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kahta Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Numan, hayatını kaybetti.



2 Şüpheli Tutuklandı



Olay sonrası bölgede geniş güvenlik önlemleri alınırken, polis ekipleri kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Yapılan araştırmalar sonucunda saldırıya karıştığı belirlenen F.I. (22) ve S.I. (18) gözaltına alındı.



Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.



Soruşturma Sürüyor



Kahta’daki bıçaklı saldırıya ilişkin başlatılan adli soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

Kaynak : PHA