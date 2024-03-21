Devlet Su işleri Genel Müdür Yardımcı Mehmet Ekinci, DSi Sulama Dairesi Başkanı Oğuzhan Bektaş, DSİ 20'inci Bölge Müdürü Kazım Doğru ile birlikte Adıyaman’da yapımı devam eden baraj ve sulama kanalları hakkında istişarelerde bulundu. Toplantı çerçevesinde;

-Çetintepe Barajının Ağustos ayında su toplamaya başlayacağı, sulama kanalı ihalesinin 2024 yılı içinde yapılacağı ve 3 Milyar TL maliyetinin olduğu,

-800 milyon TL maliyeti bulunan Recep suyu izâle hattının %75 ‘inin gerçekleştiği 2024 yılı sonuna kadar köylerimize su verilmesi planlandığı,

-90 bin dönüm olarak planlanan Büyükçay (Kahta) Barajının bu sene temeli atılacağı,

-73 bin dönüm olarak planlanan Gömükan Barajının %90 seviyelerinde tamamlandığı ve projelerin hızlı bir şekilde tamamlanması için değerlendirmelerde bulundu.

Milletvekili Kurt; "Adıyaman için önemli projelerden biri olan Koçali Barajıyla ilgili deprem sonrası bilimsel rapor hazırlandığı ve buna göre barajla ilgili karar verileceğini" ifade etti.

Kaynak : PHA