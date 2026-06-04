AK Parti Genel Merkez Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkan Yardımcısı, AK Parti Adıyaman Milletvekili ve TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi Resul Kurt, 4 Haziran 2026 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 7582 Sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'a ilişkin açıklamalarda bulundu.

Milletvekili Kurt, kanunla birlikte kamu alacaklarının tahsiline yönelik önemli kolaylıklar getirildiğini belirterek, 6183 sayılı Kanun'da yapılan değişiklikle vergi ve diğer kamu alacaklarının tecil ve taksitlendirilmesinde yeni düzenlemelerin yürürlüğe girdiğini ifade etti.

Kamu Borçlarında 72 Aya Kadar Taksit İmkanı

Açıklamada, kamu alacaklarının tecil ve taksitlendirilmesinde azami sürenin uzatıldığı belirtilirken, tecil yetkisinde esas alınan tutarın da artırıldığı kaydedildi.

Kurt, yapılan düzenlemeyle ödeme güçlüğü yaşayan mükelleflerin kamu borçlarını daha uzun vadelerde ödeyebilmelerinin amaçlandığını ifade etti.

Üretim ve Tarıma Vergi Desteği

Kanun kapsamında üretim ve tarım sektörüne yönelik vergi avantajlarının da yer aldığını belirten Kurt, sanayi sicil belgesine sahip ve fiilen üretim faaliyetinde bulunan şirketlerin üretimden elde ettikleri kazançları ile zirai üretim faaliyeti yürüten şirketlerin bu faaliyetlerden elde ettikleri kazançları için kurumlar vergisi oranının düşürüldüğünü bildirdi.

Kanunla birlikte varlık barışı uygulamasının yeniden yürürlüğe alındığını ifade eden Kurt, uygulamanın ekonomiye yeni kaynak kazandırmayı amaçladığını belirtti.

Yatırım ve Finans Alanında Düzenlemeler

Kurt, doğrudan yabancı yatırımların teşviki, girişimcilik ekosisteminin güçlendirilmesi, nitelikli insan kaynağının ülkeye kazandırılması ve finansal piyasaların geliştirilmesine yönelik çeşitli düzenlemelerin de kanunda yer aldığını kaydetti.

Açıklamada, Gelir Vergisi Kanunu'nda yapılan değişiklikle nitelikli hizmet merkezlerinde çalışan personelin ücretlerine yönelik vergi avantajı getirildiği belirtildi.

Yurt Dışından Gelen Nitelikli İnsan Kaynağına Vergi İstisnası

Kurt, Türkiye'ye yerleşmeden önceki son üç takvim yılında Türkiye'de ikamet etmeyen ve tam mükellef olmayan kişilerin yurt dışında elde ettikleri kazanç ve iratların 20 yıl boyunca gelir vergisinden istisna tutulacağını ifade etti.

İstanbul Finans Merkezi'ne Yönelik Teşvikler Genişletildi

Kanun kapsamında İstanbul Finans Merkezi'nde faaliyet gösteren kurumlara yönelik vergi avantajlarının da genişletildiğini belirten Kurt, düzenlemelerin yatırım ve finans alanında yeni fırsatlar sunacağını kaydetti.

Resul Kurt, açıklamasında söz konusu düzenlemelerin üretim, yatırım ve istihdamın desteklenmesine katkı sağlamasının hedeflendiğini belirterek, yürürlüğe giren kanunun ülkeye ve millete hayırlı olması temennisinde bulundu.

Kaynak : PERRE