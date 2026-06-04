Resmi Gazete'de yayımlanan yeni düzenlemelerle birlikte kamu alacaklarının tahsiline yönelik uygulamalarda bazı değişiklikler yürürlüğe girdi. Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Mali Müşavir Mehmet Küçük, kamuoyunda oluşan 'vergi affı' beklentisinin gerçeği yansıtmadığını ifade etti.

'YAYIMLANAN DÜZENLEME BİR AF VEYA YAPILANDIRMA KANUNU DEĞİLDİR'

Yeni düzenlemelerin içeriğine ilişkin açıklamalarda bulunan Küçük, kamuoyunda yapılan değerlendirmelerin aksine düzenlemenin bir vergi affı niteliği taşımadığını belirtti.

Küçük, 'Bu gece Resmi Gazete'de yayımlanan düzenlemelerle birlikte kamuoyunda yeniden 'af mı geliyor?' tartışmaları başladı. Ancak öncelikle şu hususun altını çizmek gerekiyor; yayımlanan düzenleme bir vergi affı ya da yapılandırma kanunu değildir' dedi.

TECİL SÜRESİ 72 AYA KADAR UZATILDI

Yapılan değişikliklerin en dikkat çekici bölümünün kamu alacaklarının taksitlendirilmesine ilişkin olduğunu ifade eden Küçük, vergi ve benzeri kamu borçlarında uygulanan tecil süresinin artırıldığını söyledi.

Küçük, 'Yapılan değişikliklerin en dikkat çekici kısmı, kamu alacaklarının taksitlendirilmesine ilişkindir. Buna göre vergi ve benzeri kamu borçlarında uygulanabilen tecil süresi 36 aydan 72 aya kadar çıkarılmıştır. Ayrıca belirli bir tutara kadar olan borçlarda teminat şartı da kolaylaştırılmıştır' ifadelerini kullandı.

'BORÇLAR SİLİNMİYOR, GECİKME ZAMLARI KALDIRILMIYOR'

Vatandaşların düzenlemeyi doğru değerlendirmesi gerektiğini belirten Küçük, uygulamanın borçların silinmesini veya gecikme zamlarının kaldırılmasını kapsamadığını vurguladı.

Küçük, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

'Burada vatandaşın bilmesi gereken önemli nokta şudur: Borçlar silinmiyor, gecikme zamları kaldırılmıyor ve yeni bir af getirilmiyor. Sadece ödeme güçlüğü yaşayan mükelleflere borçlarını daha uzun vadede ödeme imkânı tanınıyor. Yani Sayın Mehmet Şimşek'in daha önce belirttiği gibi herhangi bir 'af' söz konusu değildir, tecil-taksitlendirme yapılmıştır.'

VARLIK BARIŞINA YÖNELİK DÜZENLEMELER DE YÜRÜRLÜĞE GİRDİ

Mehmet Küçük, yayımlanan düzenlemeler kapsamında varlık barışına ilişkin yeni uygulamaların da yer aldığını belirterek, bazı varlıkların ekonomiye kazandırılmasına yönelik teşviklerin getirildiğini kaydetti.

Küçük, 'Bunun yanında varlık barışına ilişkin yeni düzenlemeler de yürürlüğe girmiş durumda. Özellikle yurt içi ve yurt dışındaki bazı varlıkların ekonomiye kazandırılmasına yönelik teşvikler getiriliyor' ifadelerine yer verdi.

'AMAÇ TAHSİLATI KOLAYLAŞTIRMAK VE SERMAYEYİ EKONOMİYE KAZANDIRMAK'

Düzenlemenin genel çerçevesini değerlendiren Küçük, uygulamanın temel amacının kamu alacaklarının tahsilatını kolaylaştırmak ve kayıtlı sermayeyi ekonomik sisteme kazandırmak olduğunu ifade etti.

Küçük, açıklamasını şu sözlerle tamamladı:

'Sonuç olarak, bu gece yayımlanan düzenlemeler bir af kanunu değil; tahsilatı kolaylaştırmayı ve ekonomik hayata kayıtlı sermayenin kazandırılmasını amaçlayan düzenlemeler olarak değerlendirilmelidir. Önümüzdeki günlerde uygulama esasları netleştikçe mükellefler açısından etkileri daha sağlıklı şekilde ortaya çıkacaktır.'

Kaynak : PERRE