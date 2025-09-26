Şeriban ÖZÇAKMAK – “Terörsüz Türkiye İçin Milli Birlik ve Dayanışma Buluşmaları” Adıyaman toplantısı, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Ordu Milletvekili Naci Şanlıtürk’ün başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıya MHP MYK Üyesi Oğuz Yılmaz, MHP MDK Üyeleri Fikret Gökberk Osmanağaoğlu ve Bilgin Ertaş, MHP Adıyaman İl Başkanı Ali Önat, MHP Adıyaman Merkez İlçe Başkanı Selçuk Aslancan, Ülkü Ocakları Adıyaman İl Başkanı Mehmet Ertürk, Kamu-Sen İl Başkanı İrfan Tokur, TÜRKAV İl Başkanı Yusuf Babar ve çok sayıda partili katıldı.

Toplantıda önemli açıklamalarda bulunan Milletvekili Şanlıtürk, terörle mücadelede Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin başarılı olduğunu vurgulayarak, “Hemen hemen 47 yıla yaklaşan bir sürede terörle mücadele eden Türkiye Cumhuriyeti Devleti, bu mücadelede başarılı olmuştur. ‘Bu terörle mücadele ettik de, bir yenilgi oldu da ya da mücadele edemedik de ondan sonra bir el uzatma’ falan değildir. Terörle mücadelede Yaklaşık 8500'ün üzerinde askerimizden, polisimizden, güvenlik korucumuzdan şehidimiz var. 6500 üzerinde yine vatandaşımız hayatını yitirdi bu manada. Bu zamana kadar hayatını kaybeden şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Bu mücadelede Türkiye Cumhuriyeti Devleti başarılı olmuş mudur? Evet olmuştur. Onun için burada şehitlerimizin hakkını burada teslim etmek gerekir” ifadelerini yer verdi.

“Terörle Mücadelede, Yaklaşık 2,5 Trilyon Dolar Harcadık”

PKK'nın Türkiye sınırları içerisinde eylem gücünün kalmadığını ifade eden Milletvekili Şanlıtürk, "47 yıldır devlet olarak, yaklaşık 2,5 trilyon dolar gibi bir parayı terörle mücadelede harcadık. Devlet olarak, Türkiye Cumhuriyeti devleti olarak 86 milyon Türk milleti olarak bu parayı harcadık ama bize bu kurşunu sıkan terör örgütü bu parayı nereden buldu? Bu kendi iç dinamikleriyle olan bir terör faaliyeti değildir. Yani, emperyalist ülkelerin desteklemesiyle buldu. Bunların her türlü lojistik, silah ekipmanı bu emperyalist ülkeler temin etti. İçeride yapılan mücadelelerle PKK terör örgütü Türkiye Cumhuriyeti Devleti sınırları içerisinde eylem koyamaz hale getirilmiştir” dedi.

“Devlet Bahçeli’nin Çağrısı, Tünelden Sonraki Son Çıkış”

PKK’nın kendisini tamamen feshettiğini açıklaması gerektiğinin altını çizen Milletvekili Şanlıtürk, “Barış süreci, Sayın Genel Başkanımız Devlet Bahçeli’nin bir el sıkışmasıyla başladı. Yine 22 Ekim'de Sayın Genel Başkanımız Devlet Bahçeli’nin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde MHP grubuna yapmış olduğu tarihi konuşmada bir el uzatıldı. Yani bu artık tünelden sonraki son çıkış diyelim. Onun üzerine yürüyen bir süreç oldu. Tabii burada yapılan çağrı PKK'ya ve PKK'nın PYD, YPG gibi bütün türevlerinedir. Dolayısıyla PKK'nın kendisini feshettiğini açıklaması önemlidir. Bunun yanında Suriye'de özellikle ülkenin kuzeyinde oluşturulmaya çalışılan terör koridoruna müsaade etmeyeceğimizi söyledik. PYD'de bu işin içerisindedir. SDG de bunun içerisindedir” ifadelerine yer verdi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde milletvekillerinin yaklaşık yüzde 98’i bu sürece destek veriyor. Bir tek İYİ Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi içerisinde bir dönem yol yürüdüğümüz arkadaşlarımızın bir kısmı bu sürece destek vermiyor. Arkadaşlar şunu açıkça söyleyeyim. Anayasamızın ilk dört maddesinden taviz vermeyiz” dedi.

“Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Arkasındayız”

Milletvekili Şanlıtürk, Devlet Bahçeli’nin barış çağrısının kıymetli olduğunu belirterek, “Birlik beraberlik içerisinde, genel başkanımız Sayın Devlet Bahçeli’nin yapmış olduğu bu çağrıyı Türkiye'de hiçbir siyasi yapamaya cesaret edemez ve bunun altında kalırdı. Dolayısıyla bu çağrı kıymetlidir, değerlidir. 12 Mart 2025 Mart yılında Suriye yönetimiyle PYD arasında yapılan bir anlaşma var. Bu anlaşmaya aynen uyulması lazım. Bu anlaşmaya uyulmazsa Türkiye Cumhuriyeti Devleti buraya müdahale edeceğini açık açık söylemiştir. Bu çağrı ortadadır. Bir sürü mücadele verdik. 6 Şubat depreminden sonraDünya Bankası'nın açıkladığı verilere göre, Türkiye’nin kendi elindeki konut stokunu yenilemesi için 406 milyar dolara ihtiyacı var. Ama sen 2,5 trilyon dolar teröre harcamışsın. Bu ne demek biliyor musunuz? Türkiye'deki binaları beş-altı defa yeniden yapıyorsun teröre harcadığın parayla. Ölen kim? Ölen Müslüman ölüyor yine. Yine terörist başı İmralı'nın yapmış olduğu çağrıda, PKK'nın feshedilmesi kararlaştırıldı. Suriye'de 8 Aralık 2024’te bir devrim gerçekleşti. Hafız Esad'ın kurmuş olduğu, Beşer Esad'ın devam etmiş olduğu yönetim devrildi. Orada yeni bir yönetim oluşturuldu. Dolayısıyla bu gelişmelerin ışığında Sayın Genel Başkanımızın yapmış olduğu çağrı çok çok önemlidir. Dünya bir 3. Dünya Savaşı’na doğru hazırlanırken bölgede Hizbullah, PKK gibi terör örgütleriyle yapılan vekalet savaşları artık terk edildi. Bu vekalet savaşlarının yerini bir ayda yedi tane ülkeye saldıran terörist İsrail Devleti aldı. Hatta açık açık Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın şahsında ülkemizi tehdit eder hale geldi. Bu milletin birliği ve dirliği adına da milliyetçi, ülkücü hareket sonuna kadar Recep Tayyip Erdoğan’ın arkasındayız” dedi.

