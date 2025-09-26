Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası’nda gerçekleştirilen etkinliğe feminist aktivist Av. Hülya Gülbahar, TKB Adıyaman Şube Başkanı İpek Aslangöz, TKB İzmir Şube Başkanı Sevtap Şirin, Adıyaman Kent Konseyi Başkanı Dr. Erdoğan Altunbaş ve Kadın Meclisi Başkanı Songül Yorulmaz konuşmacı olarak katıldı. Söyleşinin moderatörlüğünü ise izleme ve savunuculuk uzmanı Nilgün Karacaoğlu üstlendi.

“Hiçbir hak kendiliğinden verilmedi”

Feminist hukukçu ve kadın hakları savunucusu Av. Hülya Gülbahar, Türkiye’de kadın haklarının elde edilmesinin tarihsel sürecine ışık tutarak her bir kazanımın ardında büyük bir mücadele olduğunu vurguladı:

“Hiçbir şey kendiliğinden olmadı arkadaşlar. Bugün Medeni Kanun’da, TCK’da, anayasal düzenlemelerde kadınlar lehine olan her düzenlemenin arkasında ciddi bir kadın mücadelesi vardır. Doğru liderlikler bazen işleri kolaylaştırdı, bazen de zorluklara yol açtı. Ama her biri için kadınlar sokakta, derneklerde, mahkemelerde mücadele etti.”

Gülbahar, Cumhuriyet’in ilk yıllarında kadınların siyaset sahnesine çıkış mücadelesini de anlattı:

“Nezihe Muhittin ve arkadaşları ‘Kadınlar Halk Fırkası’nı kurmak istediklerinde ortada henüz CHP bile yoktu. Ancak valilik izin vermedi. Kadınlar yılmadı, bu kez dernek kurdu ve Türk Kadınlar Birliği’ni siyasi haklarını elde etme amacıyla kurdu. Kadınların seçme ve seçilme hakkı için verdiği mücadele olmasaydı bugün hâlâ birçok hakka sahip olamayacaktık.”

“Kadın eli değmeden bir şehir yeniden inşa edilemez”

Toplantının açılış konuşmasını yapan Adıyaman Kent Konseyi Başkanı Dr. Erdoğan Altunbaş, kadınların toplumsal hayatta ve şehirlerin yeniden inşasında oynadığı kritik role dikkat çekti:

“Kadınların toplumdaki yeri maalesef arzu ettiğimiz noktada değil. Ancak deprem sonrası yeniden yapılanan bir şehirde kadın bakış açısına, kadın vicdanına her zamankinden daha fazla ihtiyaç var. Bu tür etkinliklerin, bu bilinci güçlendireceğine inanıyorum. Kadın eli değmeden bir şehir yeniden inşa edilemez.”

“Adıyaman’daki kadınlar güçlü, birlikte daha da güçleneceğiz”

TKB Adıyaman Şube Başkanı İpek Aslangöz, kadın dayanışmasının önemine vurgu yaptı:

“Adıyaman’daki kadınların güçlü olduğuna inanıyorum. El ele verdiğimizde daha güçlü olacağız. Bu buluşmada yer almaktan mutluluk duyuyorum.”

“Kadın mücadelesinin tarihini hatırlıyoruz”

İzmir’den etkinliğe katılan TKB İzmir Şube Başkanı Sevtap Şirin ise depremin ardından Adıyaman’daki kadınlara yönelik çalışmalarını anlattı:

“2024’ten bu yana Adıyaman’da dayanışma faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. İlk olarak belediyenin açtığı kreşin iç tefrişatını tamamladık. Kütüphaneler kurduk, binlerce kitap bağışladık. Bugün de kadın mücadelesinin tarihini konuşuyor, yerelin ihtiyaçlarını belirliyor ve birbirimizden öğrenerek güçlenmeyi hedefliyoruz.”

“Kadınların sesi daha güçlü çıkacak”

Kadın Meclisi Başkanı Songül Yorulmaz, kadınların sahadaki dayanışma gücünün önemine değindi:

“Bugüne kadar yaptığımız her çalışmada kadınlara destek olmaya çalıştık. Bugün de Türk Kadınlar Birliği ile birlikte kadınların sesini ve mücadelesini konuşacağız. Bu söyleşinin Adıyaman’daki kadınlara ilham vereceğine inanıyorum.”

Mücadelenin izleri geleceğe taşınıyor

Katılımcıların da söz aldığı söyleşi ve forumda, Türkiye’de kadın hakları mücadelesinin dünü ve bugünü tartışıldı; yeni dönemde kadınların karar alma mekanizmalarına daha fazla katılımı için ortak çağrı yapıldı. Kadın hakları hareketinin tarihsel kazanımlarını hatırlatan etkinlik, deprem sonrası yeniden inşa sürecinde kadınların aktif rolünün önemini bir kez daha vurguladı.

