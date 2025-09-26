Şeriban ÖZÇAKMAK – Adıyaman Belediyesi Abdülhamit Han Kültür Merkezi’nde düzenlenen törende ihtiyaç sahiplerine sandalyeler teslim edildi. Programda duygu dolu anlar yaşanırken, engelli bireyler yeniden bağımsız hareket edebilmenin mutluluğunu paylaştı.

“Anlamlı Bir Hizmeti Daha Gerçekleştiriyoruz”

Dayanışma ve yardımlaşmanın önemine dikkat çeken Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, törende yaptığı konuşmada, “Depremden bu yana Türkiye Rotary ailesi, eğitimden sağlığa birçok alanda her zaman memleketimize destek oldu. Bugün de engelli kardeşlerimize akülü sandalye bağışı yaparak onların evlerinden yardım almadan dışarıya çıkabilmelerine imkân sağlayarak anlamlı bir hizmeti daha gerçekleştiriyoruz. Emeği geçen tüm kulüplerimize ve başkanlarımıza teşekkür ediyorum. Her zaman yeni projelerle sizleri memleketimizde ağırlamaktan mutluluk duyarız” DEDİ.

“Onların Özgürlüğüne Açılan Bir Kapı Olacak”

Rotary Kulübü 2420 bölge federasyon Başkanı Cemal Albayrak ise depremzedelerin acısını paylaştıklarını belirterek şunları söyledi:

“Aslında hepimiz birer engelli adayıyız. Bu yüzden Adıyaman’a gelerek ‘Hayatı Paylaşmak İçin Engel Yok’ dedik ve engelli kardeşlerimizin yeniden sosyal hayata katılmalarına destek olduk. Bugün verdiğimiz sandalyeler, onların özgürlüğüne açılan bir kapı olacak. Yalnız olmadıklarını, iyilik için birleşildiğinde her şeyin değişebileceğini göstermek istedik.”

Akülü sandalyelerine kavuşan depremzede vatandaşlar, artık kimseye ihtiyaç duymadan günlük yaşamlarına devam edebilecek olmanın sevincini yaşadı. Büyük mutluluk duyduklarını dile getiren vatandaşlar, kendilerine destek veren tüm kurum ve hayırseverlere teşekkür etti.

Kaynak : PHA