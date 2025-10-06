Şeriban ÖZÇAKMAK - Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Adıyaman Şube Başkanı Recep Tepe ve yönetim kurulu üyeleri ile AK Parti Teşkilat Başkan Yardımcısı ve Adıyaman Milletvekili Av. Mustafa Alkayış bir araya geldi. Ziyarette açıklamalarda bulunan AK Parti Teşkilat Başkan Yardımcısı ve Adıyaman Milletvekili Av. Mustafa Alkayış, gençliğin ülkenin en önemli gücü olduğunu vurgulayarak 'Türkiye Yüzyılı hedeflerine; inançlı, bilinçli ve ahlaklı bir gençlikle ulaşacağımıza yürekten inanıyoruz' dedi.

Milletvekili Alkayış ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, 'AK Parti Genel Merkezimizde, TÜGVA Adıyaman Şube Başkanımız Sn. Recep Tepe ve kıymetli yönetim kurulu üyesi genç kardeşlerimizi ağırladık. Maneviyatı güçlü, ahlaklı ve donanımlı bir gençliğin yetişmesine öncülük eden örnek çalışmaları için kendilerine teşekkür ediyor, çıktıkları bu hayırlı yolda başarılarının daim olmasını diliyorum' dedi.

'Bilinçli ve Ahlaklı Bir Gençlikle Ulaşacağımıza Yürekten İnanıyoruz'

'Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan'ın da sıkça ifade ettiği üzere; bizim en büyük güvencemiz ve istikbalimizin teminatı, değerlerine bağlı bir gençliktir' diyen Milletvekili Alkayış, 'TÜGVA'nın ortaya koyduğu vizyon ve faaliyetler, bu anlayışın en güzel örneklerinden biridir. Türkiye Yüzyılı hedeflerine; inançlı, bilinçli ve ahlaklı bir gençlikle ulaşacağımıza yürekten inanıyoruz' ifadelerini kullandı.

'Birlikte Daha Güçlü Projelere İmza Atacağımıza İnanıyoruz'

Ziyarete ilişkin değerlendirmede bulunan TÜGVA Adıyaman İl Temsilcisi Recep Tepe ise, 'TÜGVA Adıyaman İl Yönetim Kurulu ekibi olarak, AK Parti Teşkilat Başkan Yardımcısı ve Adıyaman Milletvekilimiz Sn. Mustafa Alkayış'ı ziyaret ettik. Vakfımızın çalışmaları ve gençlerimiz için planladığımız projeler üzerine güzel bir sohbet ve istişare gerçekleştirdik. Sayın vekilimizin bugüne kadar TÜGVA'ya vermiş olduğu samimi destekten dolayı şükranlarımızı sunuyoruz. Kendisi her zaman gençlerin yanında olmuş, bizlere yol göstermiş ve desteğini hiçbir zaman esirgememiştir. Adıyaman gençliği adına kendisine teşekkür ediyor, birlikte daha güçlü projelere imza atacağımıza inanıyoruz' ifadelerine yer verdi.

Kaynak : PERRE